Opinió
Un alcalde musulmà a Figueres
Zohran Mamdani ha estat elegit alcalde de Nova York. De la mateixa manera que Sadiq Khan ho és de Londres des del 2016. Des de la seva victòria, a Mamdani se'l posa com a referent, o se l'ataca, per les seves idees sobre regular el preu de l'habitatge, apujar el salari mínim, posar nous impostos a les grans fortunes, reforçar la sanitat públic..."Hem posat un comunista a Nova York", ha dit Trump sobre ell. Les polítiques de Khan són menys contundents, o més possibilistes, que les de Zohran Mamdani. Però amb un relat on parla molt de clima, seguretat i cost de la vida, el polític laborista ha guanyat dos cops la reelecció i ja va pel tercer mandat. Tant quan va guanyar per primer cop Sadiq Khan com ara, amb la victòria de Zohran Mamdani, l'arribada d'un "alcalde musulmà" va trasbalsar alguns dels fonaments de les dues ciutats. Trasbals que, amb el pas des temps, es va difuminar a Londres i també ho farà ràpidament a Nova York, on entre els partidaris de Trump i el partit republicà els preocupa més que Mamdani sigui "comunista".
En dues ciutats enormes i amb gent de múltiples orígens, com Londres i Nova York, no és res estrany que el seu alcalde sigui musulmà. Fa trenta o quaranta anys, hauria estat més sorprenent. Com ho seria si, l'any 2027, a Jordi Masquef el substituís un alcalde musulmà a Figueres. Però temps al temps. Per molt que la ultradreta cregui que ho pot evitar, hi hagi gent a qui no li agradi i d'altra que li faci respecte o por, un simple passeig pels carrers i les escoles de Figueres porta a pensar que d'aquí a uns anys no seria tan impensable que a Figueres tingués un alcalde musulmà. Fins llavors, la societat té feina a cohesionar-se perquè del futur batlle musulmà de Figueres els seus conciutadans només en debatin si és massa d'esquerres o massa de dretes. A Figueres, la feina exigeix aconseguir que un futur alcalde musulmà sigui més semblant a Sadiq Khan (o a Zohran Mamdani, qui ho prefereixi) que no pas als islamistes radicals que Michel Houellebecq descriu a la seva novel·la Submissió.
