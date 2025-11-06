Opinió
Conviure sobre l'asfalt
Les carreteres no són només vies per circular, sinó espais on es mesuren el ritme, la impaciència i el respecte
Vivim en un dilema recurrent. Conductors o ciclistes. Automòbils o bicicletes. Com han de conviure a la carretera, més enllà de normatives i sentit comú? No pretenc enfangar-me en un vell debat, però m’és impossible no pensar-hi.
Fa uns dies vaig anar en autobús fins a Cadaqués. A la carretera, serpentejant entre revolts, vaig tornar a veure la difícil convivència entre automòbils —de mides diverses— i ciclistes, compartint un espai massa estret per a tothom.
Com a antic cicloturista, sé el valor d’aquell metre i mig que marca el codi de circulació. És la diferència entre sentir un buf d’aire o un retrovisor al colze. Com a conductor, també entenc la sensació de quedar atrapat darrere un grup de ciclistes. I com a ciutadà, em pregunto si no hauríem de trobar un punt mitjà, alguna cosa que ens permeti conviure sense por.
"Vivim en un dilema recurrent. Conductors o ciclistes. Automòbils o bicicletes. Com han de conviure a la carretera, més enllà de normatives i sentit comú?"
Les dades, però, són fredes i crues: més de 12.000 ciclistes accidentats i més d’un centenar de morts a les carreteres catalanes des del 2010, molts en vies com la de Roses a Cadaqués, sense voral ni carril segur. Darrere d’aquestes xifres, altres tantes històries que no sempre surten a les notícies. És fàcil assenyalar culpables: els conductors impacients, els grups nombrosos, les administracions que no planifiquen. Però la realitat és més complexa.
Les carreteres no són només vies per circular, sinó espais on es mesuren el ritme, la impaciència i el respecte. I és allà, en aquell metre i mig que ens separa, on es juga bona part de la nostra humanitat.
No sé si deixarem mai de viure en aquest dilema. Però potser és bo que hi sigui: ens recorda que el perill no rau tant a infringir les normes com en oblidar que compartim el mateix camí.
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
- Desallotgen en un sol dia dos immobles ocupats a Figueres
- Protesta a la Catalunya Nord contra el sacrifici de 80 vaques infectades amb dermatosi nodular
- Històries humanes rere el foc del Bulevard 32 de Figueres: “Se'm van cremar els somnis, va ser desolador”
- Identificats quatre menors que conduïen ciclomotors de manera temerària i sense matrícula a Figueres
- Roses alça la veu: el sector pesquer reclama el dret a treballar davant la crisi que sacseja la Mediterrània
- Les icòniques cadires de Dida, les preferides de Dalí, tornaran a brillar a la casa de Portlligat
- Santi Vila: 'Junts per Catalunya té molt bons alcaldes i pèssims parlamentaris