Opinió
Dones i tecnologia
Les dones no existien o havien estat invisibilitzades, però encara cal lluitar per la bretxa de gènere en molts camps, sobretot en ciència i tecnologia
Tradicionalment, el paper de la dona, en el món laboral, ha estat molt de temps dedicat a feines considerades menors, com dependentes, costureres o secretàries. Però pel que fa a les carreres universitàries, també, ja que el seu paper dins de la societat quedava bastant relegat a l’ensenyament i a les cures: magisteri i infermeria. Aquestes carreres eren més curtes, perquè eren diplomatures i duraven tres anys, i eren menystingudes perquè tenien la consideració de «carreres fàcils i per a noies». Els nois havien d’estudiar carreres més importants com dret, medicina, arquitectura o alguna enginyeria per poder-se guanyar més bé la vida. Aquests estereotips encara, potser sense voler, els anem arrossegant i tant l’escola com la família ajuden a perpetuar-los.
Aquesta situació ha comportat que les dones pioneres en altres àmbits han hagut de lluitar molt i sense cap referent d’èxit, ja que intentaven introduir-se en un món d’homes i dominat pels homes. Les dones no existien o havien estat invisibilitzades, però encara cal lluitar per la bretxa de gènere en molts camps, sobretot en ciència i tecnologia.
Potser cal preguntar-nos quins factors socials, culturals, o educatius expliquen la poca presència femenina en aquests sectors.
"Actualment, si algú ha de fer alguna renúncia dins de l’àmbit professional, encara és la dona"
És cert que les coses estan canviant: avui dia trobem dones en llocs de poder com la política, la judicatura, la banca o el món empresarial i universitari. Tanmateix, en les carreres universitàries de ciència, tecnologia i robòtica, la presència femenina continua sent minoritària.
El dissabte 8 de novembre tindrà lloc a Figueres una taula rodona amb el títol de Les dones al món de la tecnologia, organitzada per Donadigital, una plataforma de comunicació independent que treballa per superar la bretxa de gènere tecnològica a Catalunya. El projecte actua en tres àmbits: inspirar adolescents, connectar estudiants i visibilitzar referents professionals, amb l’objectiu de construir un ecosistema de talent femení sòlid i sostenible.
El món està canviant, però encara queda molta feina per fer per poder conciliar la vida familiar i la vida professional amb èxit, sense haver de renunciar ni a la família ni a la professió. Actualment, si algú ha de fer alguna renúncia dins de l’àmbit professional, encara és la dona.
- Les icòniques cadires de Dida, les preferides de Dalí, tornaran a brillar a la casa de Portlligat
- L'antiga sitja de cereals de can Guillamet de Figueres ja és història
- Figueres multa dos comerços per no retolar en català
- Identificats quatre menors que conduïen ciclomotors de manera temerària i sense matrícula a Figueres
- Detingut per amenaçar amb un matxet l’entrenador de futbol del seu fill perquè no el feia jugar
- Els mariners emblemàtics de Cadaqués es converteixen en models per una bona causa
- Figueres engloba en una sola APP tots els serveis d'atenció ciutadana a les incidències
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències