Opinió

Marta Bayot i Trias

Marta Bayot i Trias

Filòloga |

Dones i tecnologia

Les dones no existien o havien estat invisibilitzades, però encara cal lluitar per la bretxa de gènere en molts camps, sobretot en ciència i tecnologia

Karina Gibert, Anna Navarro, Montse Guardia i Núria Castell parlaran sobre &quot;Les dones al món de la tecnologia&quot;..

Karina Gibert, Anna Navarro, Montse Guardia i Núria Castell parlaran sobre "Les dones al món de la tecnologia".. / Empordà

Tradicionalment, el paper de la dona, en el món laboral, ha estat molt de temps dedicat a feines considerades menors, com dependentes, costureres o secretàries. Però pel que fa a les carreres universitàries, també, ja que el seu paper dins de la societat quedava bastant relegat a l’ensenyament i a les cures: magisteri i infermeria. Aquestes carreres eren més curtes, perquè eren diplomatures i duraven tres anys, i eren menystingudes perquè tenien la consideració de «carreres fàcils i per a noies». Els nois havien d’estudiar carreres més importants com dret, medicina, arquitectura o alguna enginyeria per poder-se guanyar més bé la vida. Aquests estereotips encara, potser sense voler, els anem arrossegant i tant l’escola com la família ajuden a perpetuar-los.

Aquesta situació ha comportat que les dones pioneres en altres àmbits han hagut de lluitar molt i sense cap referent d’èxit, ja que intentaven introduir-se en un món d’homes i dominat pels homes. Les dones no existien o havien estat invisibilitzades, però encara cal lluitar per la bretxa de gènere en molts camps, sobretot en ciència i tecnologia.

Potser cal preguntar-nos quins factors socials, culturals, o educatius expliquen la poca presència femenina en aquests sectors.

"Actualment, si algú ha de fer alguna renúncia dins de l’àmbit professional, encara és la dona"

És cert que les coses estan canviant: avui dia trobem dones en llocs de poder com la política, la judicatura, la banca o el món empresarial i universitari. Tanmateix, en les carreres universitàries de ciència, tecnologia i robòtica, la presència femenina continua sent minoritària.

El dissabte 8 de novembre tindrà lloc a Figueres una taula rodona amb el títol de Les dones al món de la tecnologia, organitzada per Donadigital, una plataforma de comunicació independent que treballa per superar la bretxa de gènere tecnològica a Catalunya. El projecte actua en tres àmbits: inspirar adolescents, connectar estudiants i visibilitzar referents professionals, amb l’objectiu de construir un ecosistema de talent femení sòlid i sostenible.

El món està canviant, però encara queda molta feina per fer per poder conciliar la vida familiar i la vida professional amb èxit, sense haver de renunciar ni a la família ni a la professió. Actualment, si algú ha de fer alguna renúncia dins de l’àmbit professional, encara és la dona.

