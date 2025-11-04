Opinió
Anar matant vaques a l'Empordà
Protesta a la Catalunya Nord contra el sacrifici de 80 vaques infectades amb dermatosi nodular
Aquest dilluns, a pocs quilòmetres de la frontera, un grup de ramaders nord-catalans ha organitzat una protesta tallant la carretera pel sacrifici de 80 vaques en una granja de Fontpedrosa en un «buidatge sanitari» per la Dermatosi Nodular Contagiosa. Aquí, de moment, ningú talla carreteres. Però, l’emprenyada també és considerable, amb cap a 3.000 caps de bestiar sacrificats, les xifres de vacunació sense quadrar i dues preguntes que ningú sap contestar. Quan s’acabaran amb els «buidatges sanitaris». I quant de temps hauran d’esperar els grangers afectats per cobrar les indemnitzacions?
Un «buidatge sanitari» és, en altres paraules, matar totes les vaques d’una granja on s’hagi detectat un sol animal contagiat per la Dermatosi Nodular Contagiosa. És una normativa de la Unió Europea que, sobre el paper, la Generalitat podria deixar d’aplicar quan s’hagi aconseguit «la immunitat de grup». És a dir, quan la gran majoria de vaques i granges ja estiguin vacunades. Una situació que fa dies que es diu que està a punt d’arribar, però, a l’hora de la realitat, no acaba passant. A Europa, des de la llunyania d’un despatx de Brussel·les, consideren que la immunitat no serà real fins que hagin passat 21 dies després de posar la darrera vacuna. Però, mentrestant, a l’Alt Empordà ja hi ha un grapat de granges que s’han quedat sense cap vaca per culpa d’una malaltia que no havia arribat mai aquí i que algú va decidir que no era necessària protegir-se’n amb vacunes, tot i els casos detectats a França i Itàlia.
Quan s’arribarà a aquesta «immunitat de grup» entre les vaques? Quan s’acabaran els «buidatges sanitaris»? Ningú ho sap. Potser quan es comencin a tallar carreteres.
