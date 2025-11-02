Opinió
Vint-i-cinc anys de Mediterrània Dansa: un quart de segle ballant entre tradició i futur
Una carta de Queralt Guday, de Figueres
Aquest 2025, Mediterrània Dansa celebra vint-i-cinc anys d’història. Un quart de segle no és poca cosa per a una entitat cultural: són anys de constància, d’il·lusió i de compromís.
Nascuda a Figueres l’any 2000, Mediterrània Dansa ha trepitjat escenaris de Cuba, de Copenhaguen i d’arreu del país, sempre amb la mateixa essència: mostrar la riquesa i la força de la dansa catalana. Però més enllà dels viatges i els reconeixements, el seu cor continua bategant a la capital altempordanesa, on tot va començar. Figueres ha estat i és el seu escenari natural.
Avui, l’entitat acull balladors des dels tres fins als vint-i-cinc anys, i combina el treball del cos de dansa amb el grup sardanista. Aquesta convivència intergeneracional és, sens dubte, una de les claus de la seva longevitat: els més petits asseguren el futur, mentre que els veterans mantenen viva i transmeten la memòria i l’experiència. No és casualitat que hagi aconseguit fites com participar en campionats comarcals i nacionals o representar la cultura catalana en trobades internacionals.
Aquest aniversari no és només una data al calendari: al llarg de l’any s’han organitzat diverses accions per celebrar-ho; l’onze d’octubre, l’agrupació va acollir la XXXII Trobada d’Esbarts de les Comarques Gironines, una jornada que va reunir agrupacions infantils, juvenils i cossos de dansa d’arreu de la demarcació i de Barcelona.
El pròxim 9 de novembre, l’entitat culminarà la celebració amb un espectacle especial on hi participaran antics membres i on s’entrellaçaran danses tradicionals i noves creacions. Serà molt més que una festa… Serà una declaració d’intencions: honrar el passat per continuar caminant, millor dit, ballant, cap al futur.
"Quan un poble balla, és que encara sap qui és"
Però arribar als vint-i-cinc anys també obliga a pensar… Mantenir viva la dansa tradicional (o qualsevol expressió cultural) en el context actual no és senzill. Vivim en una societat que ofereix més opcions culturals i d’oci que mai, però aquesta abundància sovint dilueix la connexió amb les arrels. Els joves es mouen, estudien o treballen fora, i això dificulta el vincle amb les entitats locals. A més, la centralització de la formació laboral a les grans ciutats fa que molts talents abandonin els seus pobles, deixant orfes els grups culturals que els van veure créixer.
La Mediterrània no és aliena a aquesta realitat. Per això, sempre ha optat per adaptar-se: assaja els dissabtes al matí per facilitar la participació de tothom, fins i tot d’aquells que entre setmana viuen lluny. Aquesta decisió, aparentment logística, és en realitat un gest de resistència. Una manera de dir que la cultura pot sobreviure si hi ha voluntat d’adaptar-la als temps.
Així doncs, en un moment en què el món sembla accelerar-se, Mediterrània Dansa ens recorda quelcom essencial: ballar és un acte d’identitat. No es tracta només de mantenir un repertori de danses, sinó d’alimentar un espai de convivència i creativitat.
El futur de l’entitat dependrà, en gran part, de les noves generacions. De les persones que vulguin aprendre, participar i compartir una experiència que va molt més enllà dels passos i les coreografies. Per això, Mediterrània Dansa fa una crida oberta: calen balladors i balladores, persones amb ganes de sumar-se a un projecte viu, que combina tradició i modernitat, disciplina i passió. Així que si sents curiositat, si t’agrada la música o simplement vols formar part d’una entitat que manté viva la nostra cultura, vine a ballar. No cal experiència, només ganes de moure’t i de formar part d’una història que continua escrivint-se cada dissabte.
Perquè l’agrupació arriba als vint-i-cinc anys amb la mirada alçada, conscient dels reptes que vindran, però convençuda que la dansa, com tota expressió cultural, és més necessària que mai. I perquè, quan un poble balla, és que encara sap qui és.
