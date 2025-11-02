Opinió
Protecció civil per a capgrossos
L’actual protecció civil, lluny de convertir-se en un actor amb competències de seguretat integral, ha quedat en terra de ningú
La Llei de Protecció Civil de Catalunya és una de les més avançades de la Unió Europea. Em consta. Però també, em consta, que és de les menys desplegades de la UE. Aquesta distància entre el paper i la realitat provoca una distorsió d’objectius i capacitats. Si a més, el concepte de protecció que s’arrossega fa anys no hi ha interès a capgirar-lo, el resultat és que la inèrcia de voluntariat que impregna el seu cos, no permet gaires alegries.
Tot això ve a col·lació perquè recentment a Roses, l’alcalde actual ha assumit les competències de seguretat ciutadana i guàrdia urbana, de la regidoria que fins ara les tenia, deixant-li únicament les de protecció civil. Això que en ple segle XXI, en una ciutat europea seria un premi, un repte o un orgull, aquí esdevé un càstig o escarni en rebaixar-li «categoria», en tant que el que li toca a aquesta regidoria, amb un cos quasi sense competències ni recursos, és fer de «Maria».
"Això fa que no li quedi més que dedicar-se a la vigilància de festes majors, festivals, arrossades, curses i capgrossos"
De fet, el que fan tots els ajuntaments, tot i que tinguin el clàssic recurs del qual «tiren» tots ells, o sigui, «l’associació de voluntaris de protecció civil», i no tots, com és el cas. Això fa que no li quedi més que dedicar-se a la vigilància de festes majors, festivals, arrossades, curses i capgrossos. Quan en realitat cal convertir-lo ja en un dels eixos de les noves polítiques de seguretat, que s’haurien d’estar endegant fa anys, com la seguretat ambiental, energètica, alimentària, biològica i climàtica i més quan estem des de fa sis anys en emergència climàtica. Ha de ser qui monitoritzi en temps real (amb càmeres) l’estat de les rieres i qui coordini la intervenció en zones inundables que a Roses arriben a un 15% del terme i un 35% del nucli urbà. El més alt de tota la costa.
El fet de seguir limitats per la concepció de seguretat ciutadana (policial), que ara s’accentua per la pressió de l’extrema dreta, fa que l’actual protecció civil, lluny de convertir-se en un actor amb competències de seguretat integral, quedi en terra de ningú, quan hauria de ser un agent actiu amb els CAP, agents rurals/ADF/bombers, consumidors, Mossos, tècnics de manteniment, gremis i empreses, i sobretot, la ràdio o TV local, si n’hi ha, i si no, els encarregats, amb vehicles i megafonia mòbil i fixa, d'advertir de situacions de risc, encara que no s’hagin declarat E-alertes per SMS (com és el cas també a Roses, on es va declarar fa poc l’aigua de boca no potable de la nit al dia i moltes persones i famílies no es van assabentar fins hores més tard).
