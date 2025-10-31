Opinió
Microbiota i sistema immunitari: una relació vital
El sistema immunitari és l’encarregat de defensar-nos davant virus, bacteris nocius i altres agents potencialment perillosos que poden amenaçar la nostra salut
Dins del nostre cos hi conviu un univers invisible de bacteris, fongs, virus i altres microorganismes que, en conjunt, formen el que coneixem com a microbiota. Aquests habitants microscòpics es localitzen en diferents parts del cos, sent especialment abundant a l’intestí, però també els trobem a la pell, a la boca, a la vagina i a les vies respiratòries. Lluny de ser perjudicials, aquests microorganismes tenen funcions essencials per al nostre benestar. Ens protegeixen de la invasió de patògens i, en el cas concret de la microbiota intestinal, col·laboren activament en processos com la digestió dels aliments, la síntesi de vitamines i la regulació del sistema immunitari.
El sistema immunitari és l’encarregat de defensar-nos davant virus, bacteris nocius i altres agents potencialment perillosos que poden amenaçar la nostra salut. Però perquè aquest mecanisme funcioni de manera eficaç i equilibrada, necessita estar correctament entrenat i regulat. Aquí és on la microbiota hi té un paper fonamental, especialment des dels primers anys de vida. De fet, el contacte constant amb microorganismes des de la infància ajuda el sistema immunitari a aprendre a distingir entre allò que és nociu i allò que és inofensiu, prevenint així reaccions exagerades o inadequades davant substàncies que no representen cap risc.
"Quan la flora intestinal es manté equilibrada i rica en diversitat, aquesta comunicació afavoreix que les defenses estiguin en bon estat i es pugui evitar la inflamació innecessària"
Quan aquest equilibri es veu alterat —sigui per una alimentació pobra en fibra i rica en aliments ultraprocessats, per l’ús excessiu d’antibiòtics, l’estrès emocional, la manca d’exercici físic o la contaminació ambiental—, el sistema immunitari pot respondre de forma descontrolada. Això passa perquè la microbiota interacciona directament amb les cèl·lules immunitàries situades a la paret intestinal i també a través de substàncies que produeixen els microorganismes (com els àcids grassos de cadena curta, essencials per a mantenir la integritat de la mucosa intestinal).
Quan la flora intestinal es manté equilibrada i rica en diversitat, aquesta comunicació afavoreix que les defenses estiguin en bon estat i es pugui evitar la inflamació innecessària. Però quan la microbiota es desequilibra, pot provocar una activació anòmala del sistema immunitari, contribuint a un estat d’inflamació crònica de baix grau que s’ha relacionat amb diverses malalties. Algunes de les més habituals són les malalties inflamatòries intestinals com la malaltia de Crohn, la colitis ulcerosa o el colon irritable, però també altres condicions com les infeccions per Helicobacter pylori, el sobrecreixement bacterià intestinal (SIBO), les malalties autoimmunitàries, l’endometriosi, determinades al·lèrgies i fins i tot intoleràncies alimentàries.
Cada cop més estudis i professionals de la salut coincideixen a assenyalar la importància de mantenir una microbiota equilibrada. A la consulta, és fascinant comprovar com, mitjançant una atenció personalitzada i adaptada a cada cas, la millora de la microbiota pot contribuir de manera significativa al benestar i qualitat de vida de les persones.
Per això, si sospiteu que aquest equilibri pot estar condicionant la vostra salut, és molt recomanable informar-se i buscar assessorament professional especialitzat per poder recuperar i mantenir aquest delicat però vital equilibri.
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències
- Ferit de mort el Roure dels Capellans, un dels arbres més monumentals de l'Empordà
- Mor Quimet Pairó, el maître que servia Dalí i Josep Pla al celler de ca la Teta de Figueres
- Qualifiquen d''excel·lent' l'atenció a les persones ingressades a l'Hospital de Figueres
- Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “Hi ha pobles que són arcàdies felices, aïllats dels problemes dels veïns”
- La CUP i una entitat denuncien un 'pelotazo' immobiliari amb l'estació de tren de Figueres
- El Roses City protagonitza el resultat sorpresa de la jornada
- La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués