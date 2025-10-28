Opinió
Els 2.000 treballadors d'Amazon al Far d'Empordà
Aquí no val mirar cap a un altre costat. Perquè tots, qui més qui menys, comprem per internet. I el nostre canvi d’hàbits com a societat és el que ha, diguem-ne així, "empoderat" a grans empreses tecnològiques com Google, Meta o Amazon. Però és clar que comprar una jaqueta, uns auriculars o una torradora amb el mòbil sigui fàcil, no vol dir que cap d’aquestes coses t’arribi a la porta de casa per art de màgia. Hi arriba en una furgoneta que, en molts casos, ha sortit de la immensa base logística que té Amazon al Far d’Empordà. Un centre que, aquest final d’any, coincidint amb el Black Friday i la campanya de Nadal, arribarà als dos milers de treballadors. Ni l’hospital de Figueres, ni Transgourmet, ni els negocis d’Antonio Escudero a la Jonquera, ni cap gran càmping. Ningú dona més llocs de feina a l’Alt Empordà que Amazon.
I a on hi ha el problema? D’entrada, no n’hi ha. Que una empresa generi ocupació a la comarca és una bona notícia. Ara bé, mirant més enllà, sempre hi ha els "peròs". O els dubtes. El més clar és que, un cop més, i això no és nou a Catalunya i a l’Empordà, és que s’estan posant molts ous al mateix cistell. Amazon genera molts llocs de treball. I, per tant, al seu voltant, les administracions s’han d’espavilar perquè les carreteres al voltant del seu centre logístic puguin assumir alts volums de trànsit, els pobles del voltant (començant, i gairebé acabant, per Figueres) han de tenir prou habitatge i serveis bàsics per tots aquests treballadors. Els d’aquí, i els que vinguin de fora, per l’efecte crida d’una empresa que no para de contractar. Ho adeqüem tot per Amazon. Molt bé. Però i sí, d’aquí a un temps, marxa? Perquè mentre a l’Empordà, Amazon contracta gent, als Estats Units prepara un ambiciós de robotització per estalviar-se 600.000 llocs de treball.
