Opinió
“Per vostè, Sr. alcalde, jo no soc figuerenc perquè no hi estic empadronat, és a dir: no hi voto”
Una carta d'Antoni Godoy i Tomàs
______________
Benvolgut alcalde de Figueres,
Diccionari.cat, ens diu senzillament que figuerenc és un adjectiu que vol dir “De Figueres (Alt Empordà)”. La web Viccionari, però, va un xic més lluny i ens diu que figuerenc és “Persona que habita o és originària de Figueres (Alt Empordà)”. Optimot, també coincideix en el fet que figuerenc vol dir: “Natural de Figueres”.
Dit això, Sr. alcalde, us he de dir que ara mateix -i des de fa temps- em sento del tot desconcertat i amb una sensació d’apàtrida que impregna de molts dubtes els meus orígens. Us posaré només dos exemples. Quan es va inaugurar la casa natal de Salvador Dalí, des del vostre ajuntament es va fer una crida a tots els figuerencs a anar-la a visitar gratuïtament. Però no volíeu pas dir figuerencs. Volíeu dir persones empadronades a Figueres.
Ara, crec que encara dura, esteu fent una campanya en la qual tots els figuerencs tenen dret a un val de 20 euros per fer compres a la ciutat. Però no voleu pas dir figuerencs. Voleu dir persones empadronades a Figueres.
Jo vaig tenir la sort de néixer a Figueres i de viure-hi fins als vint-i-tres anys, quan per circumstàncies que no venen al cas vaig marxar a viure a Llançà. A Figueres, però, hi he mantingut sempre la meva activitat professional, amb un despatx obert al públic i amb una activitat que de pares, fills i avis arrossega més de cent anys, pagant sempre les taxes i impostos corresponents.
Però per vostè, Sr. alcalde, jo no soc figuerenc. Perquè no hi estic empadronat, és a dir: no hi voto. És per això que us agrairia que d'ara endavant, quan vulgueu fer campanyes d’aquest tipus, us referíssiu a “persones empadronades a Figueres”. Els figuerencs som uns altres. Segur que ens estimem molt més Figueres que molts dels que hi són empadronats, que mai se sentiran figuerencs. Perquè figuerenc és un sentiment de pertinença, no pas un estatus legal.
Amb tot el meu afecte,
Antoni Godoy i Tomàs.
