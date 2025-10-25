Opinió
“Figueres, ciutat de merda”
Una carta de Ferran Padró, de Figueres
______________
Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho
No és difícil escoltar opinions negatives i només negatives de la ciutat de Figueres. La ciutat, en boca de molts, s’ha convertit en una mena de territori hostil, desagradable, amb poca llum i molta merda. Un discurs arrelat que es mou com un tsunami entre habitants i visitants de la comarca. La capital té moltes coses a millorar, però també té moltíssims elements que permeten identificar la ciutat amb més llums i menys ombres. Parlem de la capital d’una comarca extraordinària, amb una oferta cultural, en molts casos gratuïta, que va més enllà de la figura surrealista.
Ens omplim la boca de merda parlant de Figueres, però alhora omplim l'Acústica, l’auditori, els teatres, les curses, els festivals, les fires als carrers, etc. Benvinguda la crítica per millorar les coses, però el relat pessimista on només es ressalta el que és negatiu, és injust. Pels que només defenseu el discurs d’una "ciutat de merda", valoreu tot allò en què participeu i gaudiu de la ciutat, perquè això també és Figueres. Ja ho deia el doctor en biologia molecular, Estanislao Bachrach, en una contra de La Vanguardia l’any 2013, "Retenim més allò negatiu, la crítica, que allò positiu". Poder és el moment de ser justos i aprendre a retenir allò positiu que ens ofereix la ciutat de Figueres.
- Mor als 52 anys l'aventurer i fotògraf figuerenc John Laboria
- Enterren a Figueres l'home trobat mort al pantà de Darnius-Boadella en espera de poder-lo identificar
- Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
- Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
- Agnès Lladó: “No se m’ha convidat a cap executiva local d’ERC a Figueres”
- Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
- Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
- ERC "tira" Figueres i Girona