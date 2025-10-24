Opinió
Ramblejar
Les rambles de les nostres ciutats han estat sempre un espai singular, l’escenari natural on passejar a plaer
Les rambles de les nostres ciutats han estat sempre un espai singular, l’escenari natural on passejar a plaer. Es presenten com el lloc idoni on practicar l’antic art de ramblejar, d’encetar conversa mentre voltem desvagats cap enlloc, gaudint i assajant de nou la cultura de la convivència, practicant l’enyorat retrobament casual que, discret, amaga la intenció de copsar el batec de la ciutat.
Enguany, l’encertada iniciativa del nostre Ajuntament ens descobreix una nova Rambla convertida en el centre vital, en un punt de trobada on realitzar esdeveniments i promoure activitats culturals diverses que ajuden a fomentar el comerç local i alhora donen un valor nou en aquest espai comú. Omplir el passeig de parades, de música, de propostes variades, significa revitalitzar el centre i que els figuerencs siguin els protagonistes de la història quotidiana de la seva ciutat. Cal defensar la proposta de recuperar l’esperit de comunitat i fer-nos sentir orgullosos del lloc on vivim.
"Ramblejar és mantenir viva l’ànima de Figueres, descobrir l’espai com el lloc cívic, obert, plural i proper. En definitiva, apostar per la vida urbana de la cultura i les persones"
El projecte per dur a terme diferents activitats econòmiques i culturals a la Rambla és una bona estratègia per revitalitzar el centre urbà i retornar-lo a la seva gent. Quan el passeig acull fires artesanes, gastronòmiques, artístiques... no només genera una activitat econòmica i cultural, sinó que fomenta el sentiment de pertinença i el passeig es converteix en un símbol de convivència pactada i de recuperació d’una Figueres més humana, més propera i més viva.
Caminar sense pressa, amb els sentits desperts, la mirada curiosa, la conversa a punt, celebrar la trobada fortuïta de coneguts i saludats i, en definitiva, formar part activa de la vida al carrer. Endevinar que el plaer rau en el trajecte mateix, en la petita revelació quotidiana que es resisteix al consum accelerat de l’experiència ràpida, saber escollir la mirada atenta i pausada que ens permeti observar la ciutat amb calma com un punt de trobada i de festa.
Ramblejar és mantenir viva l’ànima de Figueres, descobrir l’espai com el lloc cívic, obert, plural i proper. En definitiva, apostar per la vida urbana de la cultura i les persones. Tal com ho defineix el nostre escriptor de capçalera, Vicenç Pagès, «de la Rambla tothom n’està enamorat: caminen amunt i avall com si estiguessin en un carrusel». Una passejada enyorada i viscuda de nou gràcies a noves idees, nous projectes que ens fan sentir orgull de ciutat.
- Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
- Enterren a Figueres l'home trobat mort al pantà de Darnius-Boadella en espera de poder-lo identificar
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina
- El Grup Iris denuncia el robatori d'una guardiola amb 'força diners' durant la Cursa de la Dona de Figueres
- Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
- Un robatori de cotxes a Roses destapa una xarxa internacional que enviava vehicles sostrets fins a Gàmbia
- Agnès Lladó: “No se m’ha convidat a cap executiva local d’ERC a Figueres”
- Canvi de plans: el Mercat de Nadal del Barcarès sí que se celebrarà aquest 2025