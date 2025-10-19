Opinió
Joan Carné
30 anys dels Amics del Castell de Figueres
Amb la determinació dels Amics de convertir el Monument en un referent cultural per a Figueres i el seu entorn, posem en valor la fortalesa amb baluards més gran d’Europa
El 28 d’abril de l’any vinent, l’Associació d’Amics del Castell de Sant Ferran farà trenta anys. Fer del castell de Figueres un referent cultural i un pol d’atracció turístic per la ciutat, explicar els seus valors arquitectònics, el curós disseny dels enginyers militars de la Il·lustració, les aportacions de l’Escola de Matemàtiques de Barcelona, remarcar el treball de més de 3.000 picapedrers i, sobretot, explicar a les noves generacions del país i als milers d’interessats que visiten, el monument, la fabulosa història del Castell, dels seus usos, i del monument a la biodiversitat que és el seu glacis. Aquesta és la nostra feina, aquestes són les nostres fites, com a Amics del Castell.
Trenta anys treballant pel castell de Figueres donen per molt. Han estat moltes les iniciatives culturals dels Amics. Enguany publiquem l’onzè volum de la col·lecció «Episodis del Castell», imprescindibles tots ells, per conèixer el monument i la seva història. Centenars de conferències i taules rodones, presentacions de llibres, exposicions de pintura, i arts plàstiques, audicions musicals, teatre, cinema a la fresca i d’altres expressions artístiques han omplert aquests anys la nostra seu i d’altres espais del castell de Figueres, donant-li la vida que es mereix i tornant, a la ciutadania, uns espais que mereixen un ús i no caure en l’oblit. Amb la determinació dels Amics de convertir el Monument en un referent cultural per a Figueres i el seu entorn, posem en valor la fortalesa amb baluards més gran d’Europa i donem un bany d’actualitat i d’usos ciutadans a aquestes pedres i el seu encaix històric.
"Situar el castell com un lloc clau en la història del país els darrers 276 anys, ha estat un esforç, no exempt d’incomprensions, que mereix la dedicació de la nostra associació al llarg d’aquests tres lustres"
Punt i a part mereix el treball pedagògic destinat a fer conèixer el castell i la seva història a les noves generacions, perquè no es pot estimar allò que no es coneix. Situar el castell com un lloc clau en la història del país els darrers 276 anys, ha estat un esforç, no exempt d’incomprensions, que mereix la dedicació de la nostra associació al llarg d’aquests tres lustres.
Hem dedicat, també, esforços, acompanyats de l’Ajuntament de la ciutat i del Consorci del Castell, en jornades científiques que han destacat el patrimoni defensiu i del conflicte que significa el castell i els seus usos al llarg de la seva existència. Tota aquesta activitat posiciona el castell com a referent del turisme cultural i atreu visitants interessats per la seva arquitectura i la seva història.
Ara que podem mirar enrere, satisfets amb la feina feta, us animem a celebrar amb nosaltres aquest aniversari i a divulgar i compartir aquesta feina pel bé del castell de Figueres. El camí és llarg i el coratge necessari per fer realitat aquests projectes rau en tots vosaltres. Fem-ho junts. Nosaltres seguirem, tossuts, mirant d’implicar les administracions públiques en les inversions necessàries per adequar el monument als seus nous usos culturals.
La Generalitat de Catalunya, el Govern de l’Estat i l’Ajuntament de la ciutat, cadascú en la mesura de les seves possibilitats i amb el grau de responsabilitat que tenen sobre el Castell, han d’arribar on la societat civil, tota sola, no pot. Aquesta joia de l’arquitectura, de la Il·lustració i de l’enginyeria defensiva del segle XVIII, s’ho mereix i necessita de tots: ciutadania i administracions. Llarga vida als Amics del Castell.
