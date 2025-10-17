Opinió
L'Espanya de Juan del Val
Això ha passat mentre la societat i la classe política tradicional han preferit mirar cap a un altre costat
Lloguers pujant de preu sense parar, sous insuficients per arribar a final de mes, l’evidència que l’abans anomenada "classe mitjana" és una idea tan del passat com els trens que arribaven a l’hora... La sensació que la major part de la població perd nivell de vida mentre, en canvi, les grans xifres apunten que l’economia espanyola creixerà enguany quatre cops més que la francesa, es converteix en l’escenari ideal per als venedors de solucions fàcils. Agafem, fem fora els immigrants, i aquí, en un tres i no res, tornarem a ser tots rics i feliços. En la darrera enquesta de Gesop per a Prensa Ibérica, PP i Vox aconseguien la majoria absoluta a Madrid amb més de 190 escons entre els dos, gràcies a l’augment dels vots del partit de Santiago Abascal. Igual que a Catalunya, la majoria d’enquestes pronostiquen una forta pujada de l’Aliança Catalana de Sílvia Orriols.
Al conjunt de l’Estat, segons la mateixa enquesta, els votants de PP i Vox s’enfilen fins al 50% del cens. Però si d’aquest cens es treu Catalunya i el País Basc, els que opten per la butlleta de PP o Vox ja superen el 60%. És una Espanya que ha optat, com pot acabar passant també a Catalunya, per fer cas a qui et diu que amb ells això aviat estaria arreglat. Quatre deportacions per aquí, una mica de mà dura per allà, eliminem quatre subvencions... I ja està, els preus dels lloguers baixen i els sous pugen. I, guaita, si no acaba de passar ben bé així, ja explicaran per la tele que tot era culpa de Pedro Sánchez, dels independentistes o de les esquerres en general. I no cal que ho expliqui un economista, millor que ho faci Juan del Val, a qui acaben de donar el premi Planeta per la seva facilitat per crear arguments com aquell de "que el novio de Ayuso reconozca que ha cometido unos delitos no significa que sea un delincuente confeso".
I tot això ha passat mentre la societat i la classe política tradicional han preferit mirar cap a un altre costat per evitar parlar a la gent de demografia, de seguretat i del final de l’època de les vaques grasses. De tot això, ja els en parla el "Juan del Val" de torn.
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- Albons ret homenatge al veí Miquel Costa Saló, deportat i mort al camp de Zement el 1944
- La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
- De Peralada a Figueres
- El Govern acusa Puigdemont de «mentir» sobre la gestió d’Illa del temporal a Catalunya
- L'antic port d'Empúries passa a formar part de l'entorn protegit del conjunt arqueològic
- No tot pot ser prioritat