"Afirmar que es preveu un corredor ecològic a la Farella és una burla a la intel·ligència i al sentit comú"
Una carta de Joan Cusí, membre de Iaeden-Salvem l’Empordà
Rèplica a l’entrevista al regidor d'Urbanisme de Llançà, Francesc Guisset, publicada a l'EMPORDÀ el 4 d'octubre
L’entrevista està farcida de respostes que són falsedats. Quan es parla de les obres de Super Fener, s’afirma que van començar aquest estiu. Fals: les obres van iniciar-se al gener. També es diu que no s’hi van presentar al·legacions. Fals de nou: la IAEDEN va presentar al·legacions al projecte.
Pel que fa al pla urbanístic que contempla la tala de la pineda de la Farella, és rotundament fals que no hi hagi hagut protestes per part dels veïns de Llançà. Els veïns han alçat la veu en tres plens municipals, omplint la sala i els passadissos: el primer el 25 de març de 2024, el segon el 8 d’abril, i el darrer el 28 de juliol de 2025, aquest últim marcat per una forta polèmica i escridassades durant l’aprovació definitiva del projecte.
A més, s’han recollit 5.000 signatures a peu de platja i per internet. El diumenge 21 de setembre es va fer una concentració a la mateixa platja, i malgrat el mal temps, hi van assistir unes 300 persones. Però el més impactant: en menys d’un mes, la campanya de micromecenatge ha recollit 21.000 euros per fer front al contenciós administratiu que vol salvar la Farella.
I per acabar, cal denunciar l’autèntic despropòsit que representa afirmar que es preveu un “corredor ecològic” entre les edificacions de la finca, que suposadament permetrà la connectivitat de les aus marines cap al parc natural del Cap de Creus. Segons ell, les aus podran descansar, fer niu i continuar el seu trajecte cap a l’Albera. Aquesta afirmació és una burla a la intel·ligència i al sentit comú.
