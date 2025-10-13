Opinió
De Peralada a Figueres
De 42.014 euros de renda mitjana per contribuent a 28.829 euros
Aquests són els municipis de l'Alt Empordà amb una renda mitjana més elevada
Segons les dades de l'Agència Tributària, els veïns de Peralada que fan la declaració de renda tenen, de mitjana, uns ingressos de 42.014 euros, mentre que els de Figueres es queden en 28.829 euros. La diferència és molt gran. I una dada més que demostra la creixent escletxa que separa el nivell de vida entre la capital de l'Alt Empordà i la dels pobles del seu entorn. Una escletxa que es repeteix arreu. Així, per exemple, en aquest rànquing Peralada ocupa el quart lloc del conjunt de les comarques gironines només superat per tres pobles que estan literalment enganxats a Girona: Fornells de la Selva, Quart i Sant Gregori. A escala estatal, una ciutat de l'entorn de Madrid, Pozuelo de Alarcón, sobresurt amb uns impactants 88.000 euros de renda mitjana per contribuent. No és Figueres. Passa arreu que les famílies amb més capacitat econòmica busquen la casa amb jardí (i, si pot ser, piscina) als pobles de l'entorn.
Ara bé, Madrid, Barcelona, moltes capitals de província, o la mateixa Girona, que manté una renda per contribuent de 36.941 euros, pateixen menys que Figueres aquesta pèrdua de veïns amb ingressos elevats. Gràcies, en part, als bons sous que generen les administracions públiques, les universitats... Així, Figueres es queda amb les despeses: oferir serveis socials, sanitaris o d'habitatge als veïns dels pobles del seu entorn; i poques contrapartides en forma de sous públics elevats, ingressos per impostos de polígons...
La situació és complicada de revertir. Especialment perquè a Figueres hi ha mancança d'habitatge unifamiliar i, per contra, als pobles de l'entorn cap govern municipal té la intenció, ni la capacitat de fer habitatge per, encara que sigui poc, compensar la demanda que generen els llocs de feina que es creen a Vilamalla, al Far, al Logis Empordà... I així s'anirà fent més gran la diferència entre els pobles on la gent guanya 41.000 euros i la ciutat on, els que fan la declaració, en guanyen 28.000 de mitjana. Els que la fan...
