Opinió
L’Empordà i la memòria
Les Nacions Unides té per objectiu la preservació dels Drets Humans, evitar guerres i promoure el progrés social dins l’àmbit de la llibertat
El pròxim 24 d’octubre farà 80 anys de l’entrada en vigor de la Carta de Nacions Unides, a San Francisco, Califòrnia, i amb ella la creació de les Nacions Unides, ens internacional nascut després de la Segona Guerra Mundial que tenia per objecte, i té, la preservació dels Drets Humans, evitar guerres i promoure el progrés social dins l’àmbit de la llibertat.
És cert que el balanç d’aquests 80 anys és desigual, i segons com descoratjador, especialment en aquests moments en què la nostra societat comença a semblar-se a la d’un segle enrere, on l’odi sembla imposar-se davant l’empatia entre pobles i persones. L’animadversió que desperta l’Agenda 2030 en certs sectors -que no deixa de ser una iniciativa de l’ONU-, en seria una bona prova.
"La construcció de l’Espai Walter Benjamin pot representar els valors que intenta defensar l’ONU des de 1945, com la cultura de la pau, l’entesa entre els pobles i la cultura com a eix d’acostar-se a la diferència"
Potser perquè encara hi ha qui practica l’oblit forçat i frívol sobre allò que va succeir fa vuit dècades arreu d’Europa, cal celebrar la signatura fa pocs dies d’un acord entre la Generalitat i l’Ajuntament de Portbou pel manteniment i la dinamització de l’equipament Memorial Walter Benjamin en coordinació amb el MUME, que promogui els principis democràtics i la figura de l’escriptor alemany que morí a Portbou el setembre de 1940 fugint de la persecució dels nazis; un nou espai de memòria a l’Empordà.
La construcció de l’Espai Walter Benjamin pot representar els valors que intenta defensar l’ONU des de 1945, com la cultura de la pau, l’entesa entre els pobles i la cultura com a eix d’acostar-se a la diferència. El memorial existent, construït el 1994 per l’artista Dani Karavan, al costat del cementiri, ja representa valors de pau i concòrdia.
Probablement, sigui oportuna una frase escrita per Benjamin en què afirma «no hi ha cap document de civilització que no sigui alhora un document de barbàrie», posant en evidència que allò que fem per la Pau irremissiblement ens portarà al record de guerra, violència i crueltat; un record necessari, segons el que sabem que passa a la Franja de Gaza i a tants altres racons del món.
