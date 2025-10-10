Opinió
Cursa de la Dona, 10 anys de solidaritat
L’objectiu és acompanyar, fer visible la seva lluita diària i oferir suport emocional
Figueres es tenyeix de rosa amb la Cursa de la Dona, una iniciativa esportiva i solidària que va començar Lídia Albert fa deu anys. Acompanyada d’un gran equip de voluntaris que, amb el seu esforç, converteix la cursa en una trobada d’esperança i acompanyament per a totes les dones que pateixen càncer de mama. L’esdeveniment combina esport, solidaritat i compromís social.
Milers de participants recorren els carrers de Figueres no només per superar una distància esportiva, sinó amb la clara intenció de transmetre un missatge clar: cap dona afrontarà sola la malaltia, per a elles i amb elles.
L’objectiu és acompanyar, fer visible la seva lluita diària i oferir suport emocional. Unides crear una xarxa de solidaritat que posi de manifest que darrere cada diagnòstic hi ha una història de superació, de resistència i coratge.
La carrera té també un vessant benèfic, els fons obtinguts amb les inscripcions, i les diferents aportacions voluntàries, es destinaran a programes d’investigació mèdica, entitats i diversos professionals que ofereixen suport psicològic, social i logístic a les dones i a les seves famílies.
"Any rere any, ens trobem a la cursa per recordar que el camí és difícil, llarg, sovint feixuc, però que quan estàs cansada, espantada i notes que el món et fa mal, no estàs sola, sempre hi som a punt per escoltar-te a punt per abraçar-te"
El recorregut per la nostra ciutat vol ser un camí compartit on totes participem per una mateixa causa, fem pinya, caminant o corrent, juntes en la mateixa direcció. Convertim l’esdeveniment en una magnífica festa, xerrem, ens abracem i els crits d’ànim i els somriures es multipliquen. Any rere any, ens trobem a la cursa per recordar que el camí és difícil, llarg, sovint feixuc, però que quan estàs cansada, espantada i notes que el món et fa mal, no estàs sola, sempre hi som a punt per escoltar-te a punt per abraçar-te.
La Cursa de la Dona es consolida com una cita imprescindible a la nostra ciutat, que referma el compromís que no acaba quan es travessa l’arc de meta, sinó que continua dia a dia en cada mà estesa, en cada conversa de suport, en cada acompanyament, en una relació continuada on es demostra que la solidaritat és sempre el millor tractament per enfrontar la malaltia.
Aquest any hi serem totes, valentes, decidides, unides dins un oceà de color rosa que avança imparable per defensar la vida.
