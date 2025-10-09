Opinió | De cal Recader
L'aigua ja corre a les fonts de Castelló d'Empúries
El passeig de les Oques sobre la Muga ha recuperat dos brolladors emblemàtics
A vegades va bé posar una mica d'ordre i tornar a allò que un cop va funcionar. Em refereixo a la recuperació de dues fonts emblemàtiques de Castelló d'Empúries, dues antigues fonts que estaven abandonades, deixades i seques. Ja abans de la sequera no funcionaven. No són ornamentals, ni tampoc de gran valor artístic, però formaven part de l'adequació que es va portar a terme els anys vuitanta del segle passat, d'una part del terraplè de la Muga, l'espai conegut popularment com a Passeig de les Oques.
Aprofitant que ja hem deixat enrere la sequera, voldria fer esment a aquests dos brolladors. Primer la Font de l’Esplai, dissenyada originalment als anys setanta pel castelloní Pito Vidal i la segona és la que trobem entremig de les taules de pedra del passeig. Totes dues s'han adaptat a les noves necessitats ja que amb anterioritat eren de raig continu.
Un poble amb fonts tradicionals
Estic segur que per ciclistes i corredors que transiten diàriament per aquella zona l'aigua d'aquelles fonts els hi vindrà com caiguda del cel. Però al municipi de fonts n'hi ha d'altres i de ben curioses: la Font d’en Nyago, la Font Calvera, la dels “Hermanos” i la de la Llotja.
Tot i que desapareguda, una font emblemàtica, era la que hi havia al Passeig Jaume I, la recordo perfectament, formava una composició interessant, formada de blocs de pedra rectangulars de diverses alçades. En el més alt hi havia esculpit l’escut de la vila. Però això ja és aigua passada. Si tornem a l'actualitat dir-vos que també s'ha arranjat i posat en funcionament la font circular de la rotonda de ca la Sílvia d'Empuriabrava. Acabo aquest repàs recordant una darrera "font" que existia a la Marina on anys enrere la gent, fins i tot, pagava entrada per banyar-s'hi.
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Entitats critiquen les devolucions en calent i la falta de recursos per a migrants a la frontera de l'Alt Empordà
- Cop de xiulet final per a Sports Vilabrú de l'Escala
- Aparatós accident a Figueres amb un vehicle bolcat sobre la calçada
- La disputa per la propietat de l'empresa del matrimoni que es va suïcidar al Port de la Selva acaba als jutjats
- L’escola inclusiva, en risc a Figueres per la manca de recursos i l’augment d’alumnes vulnerables
- Aliança Catalana i el vel islàmic