Opinió
Incidents a aigües menors
A una piscina d’estiu, allò que se li demana són instal·lacions correctes
Aquest article podria opinar sobre si la nova estació ha de suplir la vella. Sobre si la Sala Edison és una oportunitat o un motiu d’especulació. O sobre si el model de comerç a Figueres té futur. Però la meva mandra intel·lectual combinada amb aquest canvi de temps que em deu baixar les defenses, m’arrossega a deixar aquells temes per a articulistes més lúcids i punyents, dedicant la columna a un fet de gran importància que ha passat gairebé desapercebut: s’ha tancat la temporada de la piscina exterior de Figueres. I com que un dels meus principis clàssics preferits és el que afirma «les notes a final de curs», trobo que és una bona ocasió per a escriure sobre la qüestió.
A veure, a una piscina d’estiu, allò que se li demana és que les instal·lacions siguin correctes, l’aigua a la temperatura adequada (aquí podríem discutir) i una ocupació que no sigui tan desmesurada que n’impedeixi el gaudi. Condicions totes elles que en principi s’han complert i per les quals ens hem de felicitar.
"Figueres ha sortit indemne del repte viral de l’estiu, la penúltima astracanada de les xarxes, consistent a defecar a les piscines públiques i que ha afectat a centenars de piscines a tot l’Estat"
El que no sé com interpretar és que s’hagin produït al llarg de la temporada catorze incidències i que en tres ocasions s’hagi hagut de demanar el reforç de la Guàrdia Urbana per a resoldre-les. Com a mínim, i a diferència dels anys anteriors, no s’ha hagut d’expulsar ningú i semblaria que s’han erradicat les pràctiques de consumir drogues, begudes alcohòliques, barallar-se o faltar el respecte al personal entre bany i bany. Gens malament si donem per bo que hem arribat a un punt que, quan no hi ha destrosses, ja ens donem per satisfets.
I el més important; Figueres ha sortit indemne del repte viral de l’estiu, la penúltima astracanada de les xarxes, consistent a defecar a les piscines públiques i que ha afectat a centenars de piscines a tot l’Estat. Ho afirmo sense saber-ho, perquè no se n’ha parlat, però, sigui com sigui, no ens hem vist obligats a tancar el nostre refugi climàtic per a sanejar-lo i potabilitzar-lo.
Tampoc consten dades dels banyistes que s’hi han fet aigües menors a dintre per la mandra d’anar als lavabos o per pura insolidaritat, temptant la sort de viure en les seves pròpies carns la resposta definitiva al dubte de saber si quan pixes a dintre d’una piscina pública el rajolí et surt de color i ets automàticament detectat per tota la gent del teu voltant i pel socorrista abans de ser expulsat del recinte.
Per sort això no passa a la mar, medi natural on la gent fa les seves necessitats sense haver de patir per res més que per les onades i en el que una altra llegenda urbana afirma que una pixaradeta a sobre de la picada inclús és considerat com un bon antídot contra les meduses.
