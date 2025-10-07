Opinió
"A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons"
Una carta de Lluís Bonal
Publicat al Diari de Figueres (publicació de l'Ajuntament) l'agost de 2025, a l'"Editorial", on surt la foto de l'actual Sr. Alcalde, Jordi Masquef i Creus, davant les reiterades paraules de: "Dignificació de la nostra ciutat", així com "la imatge de la ciutat de Figueres", li passo tot seguit a puntualitzar les dues paraules.
Abans d’estendre’m, vull dir-li que un servidor, sobrevingut a Figueres (visc a Vilabertran) des de fa 15 anys, veu, davant de tot, que aquí a Figueres, hi ha una greu i hereditària malaltia, i és que aproximadament un 28% de figuerencs de tota la vida, malauradament, tenen una total al·lèrgia a la neteja.
Com que els diversos alcaldes pateixen de ceguesa visual de conveniència, com a ciutadà, em cau la cara de vergonya. Aquí tenim un prestigiós museu, a escala mundial, on, a la seva sortida principal, a tan sols 6 metres de distància, hi ha tot un edifici de dalt a baix ple de merda. Aquesta és la categoria i dignificació de Figueres que vostè pregona?
En tot un prestigiós i antic centre comercial de tota la vida, els diversos alcaldes, pobrets, desconeixen la merda regnant i l’estesa de roba als balcons (sembla el barri Xino de Barcelona). Aquesta és la penosa imatge de Figueres?
A la digníssima plaça de l’Ajuntament, hi ha un edifici totalment desgavellat, a sobre de la botiga Discos Quim, en un deplorable i perillós estat de conservació. Per arrodonir-lo i donar-li encara més categoria, amb el vistiplau de l’Ajuntament, s’estén la bugada d'un dia per altre al xamfrà del carrer Besalú. Aquesta és la dignificació de Figueres?
Veig que a vostè, l'omple de goig i satisfacció poder gaudir del gran reclam turístic a escala mundial, però, en plena Rambla, a sobre del gros rellotge, s’hi estén la bugada. Aquesta és la dignificació de Figueres?
Tant els cèntrics i comercials carrers Caamaño i Monturiol, que donen la benvinguda als visitants forans, podrien gaudir de l’estesa de roba als balcons, i dels locals comercials tancats plens de merda.
A la casa Natal de Salvador Dalí, en la qual es varen invertir en les obres de rehabilitació uns 40 milions de les antigues pessetes, per donar-li més categoria i prestigi, i tan sols a 6 metres de distància, davant per davant, antic edifici de Caixa Girona, un dia per l'altre s'hi estén la bugada (un gran prestigi i reclam turístic). Aquesta és la dignificació de Figueres?
Quan s'abaixa una persiana comercial per cessament del negoci, ja poden passar anys i anys tancades, que els seus propietaris mai es dignaran a fer-hi neteja (que la merda no falti a Figueres).
El xamfrà carrer Nou / Rambla, ple de merda, demostra, sobradament, que el seu propietari no té ni un petit "bri" de consideració i estimació per Figueres. Això sí, amb la grandiosa satisfacció de l'Ajuntament de Figueres, que solament dedica vuit funcionaris a empaitar i perseguir cotxes (segons l'Ajuntament, la merda és intocable).
El comercial i prestigiós carrer Girona, a la seva entrada provinent de la Rambla, té una antiga capelleta religiosa que hauríem de conservar dignament, ja que ni la capelleta ni els vidres dels balcons estan nets.
Davant mateix de la capelleta, hi ha un edifici amb els balcons, portes, marcs i vidres totalment desgavellats, més propi de l'España vaciada. Aquesta és la dignificació de Figueres?
Cal recordar-li, que els seus antecessors varen protagonitzar la cremada i rebentada de diners públics. 632. 266. 800 pessetes (3.800.000 euros), en la compra fantasma de l’antic i vell edifici anomenat Casa Nouvilas, situat al carrer Nou, núm. 76, al costat de la caserna de la Guàrdia Civil. Recordem i no oblidem que el dia de la seva compra, davant del senyor notari, l’esmentat edifici tenia 125 anys d’antiguitat, per tant, era un edifici amb multitud de deficiències estructurals. On és l'informe elabortat per un arquitecte tècnic que donés llum verda per la grandiosa compra fantasma, de 632 milions de les antigues pessetes, per un vell i antic edifici? Des de la seva compra (16 anys enrere), tothom ha pogut contemplar que l’edifici està abandonat i ple de merda, en estat deplorable, que fa vergonya, sort que solament es varen cremar, dilapidar i rebentar 632 milions de pessetes. A sobre, voler-lo vendre a preu de saldo, amb els diners aportats per tots els figuerencs. L'Ajuntament per un simple i senzill rebut municipal retornat o impagat, de tant sols 35 euros, té la "gentilesa" de notificar-te la nota d'envergament.
Tota una institució municipal, dedicant-se a promocionar i protegir i divulgar "la merda". Per tota la ciutat, aquesta és la "dignificació de Figueres"?
L'eliminació constant de places de pàrquing, dins del nostre centre comercial de tota la vida, està causant greus estralls, a tot el comerç en general, però per part del nostre Ajuntament, les seves grandeses i fanfarronades, els importa un pito, el comerç en general.
La descomunal gran "collonada" de les actuals obres del carrer Lasauca i de la pujada del Castell, amb un ritme de treball a pas de tortuga, amb molt pocs treballadors, quan estan baixant les facturacions del comerç en els dos carrers abans esmentats, entre un 40% a un 60%, gairebé res! Però, per part del nostre Ajuntament, els importa un pito, que estan perjudicant als nostres comerciants molt greument.
El senyor Jordi Masquef i Creus pregona als quatre vents que les citades obres faraòniques van a bon ritme? Per favor, tota una autoritat municipal és del tot inadmissible dir falsedats, quan en una extensa i important gran obra, que tant sols 6 o 7 operaris estiguin treballant, amb una lentitud fora del normal. Vostè pagarà les quantioses i greus pèrdues?
Se’n poden fer moltes i variades interpretacions, ara bé, tot allò exposat en aquest extens escrit, directament es pot comprovar en viu, a part d’estar gràficament documentat, està a plena disposició judicial.
A l'actual senyor alcalde, el convido cordialment a aixecar la corresponent acta notarial, amb un recorregut aproximat d’uns 70 minuts (a peu) per tot l'antic centre comercial de Figueres, amb la presència d'un metge, un oftalmòleg, el jutge de pau, alcaldes forans, mestres d’obres, periodistes i mitjans de premsa i TV, sota la signatura del senyor notari, que donarà fe de la merda regnant, en tot un antic i prestigiós centre comercial de tota la vida.
A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons.
