Opinió
Els instituts de Figueres
El cafè per a tots no serveix en educació i menys en una ciutat com Figueres amb elevats índexs d’alumnat vulnerable i una constant arribada de nous alumnes via immigració
Una entrevista a la darrera edició de l’EMPORDÀ, on Sandra Pérez i Agar Vilà, de l’Institut Ramon Muntaner, alertaven que la constant arribada de nous alumnes al llarg del curs desborda la capacitat dels instituts de la ciutat, ha generat reaccions de tota mena. La més fàcil, i esperable, la que culpa de tot als immigrants sense buscar més solucions que tancar la porta als nassos a uns adolescents que, en molts casos, tenen «greus dificultats socials, emocionals i d’aprenentatge». Al capdavant d’aquesta reacció, la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que diumenge a la tarda penjava a les xarxes socials una captura de pantalla de l’entrevista a l’EMPORDÀ. Orriols sap el que fa. Penja una captura de pantalla perquè només es vegi el titular: «Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes». Però en cap cas posa l’enllaç perquè els seus seguidors puguin llegir una entrevista on Pérez i Vilà reclamen que en els centres educatius de Figueres fan falta molts més recursos i més integradors socials.
El debat de si a Catalunya, i a Figueres en particular, la població ha crescut per sobre de les possibilitats del país d’oferir serveis dignes pertany als polítics. No als treballadors dels centres educatius que, per molt que la ultradreta digui que això amb ells no passaria, són els que han d’afrontar la realitat actual de les aules. Uns instituts i escoles que necessiten diferents receptes en funció del seu entorn. I aquí és on el govern de la Generalitat ha d’entendre que el que pot anar bé per a un lloc, potser no és adequat per a un altre. El cafè per a tots no serveix en educació. I si, passada la pandèmia, retirar els integradors socials és raonable en determinades poblacions, no ho és ni a Figueres, ni a altres ciutats catalanes amb elevats índexs d’alumnat vulnerable i una constant arribada de nous alumnes via immigració.
