Aliança Catalana i el vel islàmic
Aquesta setmana, Sílvia Orriols s’ha fotut de lloros contra la realitat
Els resultats de les enquestes coincideixen amb les converses de barra de bar i sobretaula. Sembla que Aliança Catalana convenç cada cop més votants amb un discurs tan simple com directe. Amb la seva facilitat de paraula, Sílvia Orriols repeteix una vegada i una altra que, si ells governessin, Catalunya seria socialment més semblant a la de fa quaranta anys que no pas a l’actual.
Però entre dir i fer hi ha un llarg camí: prometre impossibles des de l’oposició és molt diferent de governar i intentar dur a terme allò que des de fora semblava tan fàcil. I, per molt que insisteixin que la batllessa de Ripoll faria, acabaria, expulsaria o netejaria..., la realitat és que, aquesta setmana, Orriols s’ha fotut de lloros contra la realitat.
En el ple de dimarts al vespre, Aliança Catalana va haver de deixar córrer la seva intenció de prohibir el vel islàmic als carrers de Ripoll per poder aprovar les ordenances de civisme. Després del ple, Orriols admetia que havien renunciat a un punt "cabdal" i a un dels "eixos fonamentals" del seu programa. Sense aquesta renúncia, cap altre partit li hauria aprovat les ordenances. Igual que, per molt que treguin 10, 15 o 20 diputats a les pròximes eleccions al Parlament, Aliança Catalana no podrà fer al conjunt del país res de tot això que ara predica.
No és cap novetat. Ha passat aquí i a tota Europa. Quants partits d’esquerra han arribat al govern prometent acabar amb les "maldats del capitalisme" i, un cop dins les institucions, s’han topat amb la "resistència del sistema" i han acabat adaptant-se al mateix funcionament que prometien canviar?
A Catalunya, el 2017 va passar el mateix: les eleccions les va guanyar un partit que havia de canviar moltes coses. Es deia Ciutadans. Qui se’n recorda avui, només vuit anys després? I qui se’n recordarà d’Aliança Catalana d’aquí a vuit anys, quan no hagi pogut "desislamitzar" Catalunya?
