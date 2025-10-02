Opinió
Turisme de pocs "quartos"
Aquest estiu, malgrat que l’ocupació estigués disparada, potser el visitant no era tan rendible
Quan les notícies parlen dels percentatges d’ocupació de les places hoteleres, sovint se’m generen molts dubtes. Fora de temporada, entenc que el percentatge es mesura només sobre els establiments oberts; per tant, com menys n’hi hagi en funcionament, més alt serà el percentatge, tot i rebre el mateix nombre de turistes. En canvi, en plena temporada alta, se suposa que estan oberts tots els establiments possibles i, per això, sembla que aquest percentatge guanya credibilitat.
Aquest estiu, les notícies ens parlaven d’un índex altíssim, que feia entreveure que la campanya estiuenca era un èxit absolut i que el turista venia a deixar-nos uns bons calerons per ajudar a alleugerir l’economia comarcal.
Però, de vegades els números no són tan amables i, malgrat que l’ocupació estigués disparada, potser el visitant no era tan rendible. Ho dic perquè, durant les darreries del mes de juliol i bona part d’agost, el sector no ha estat tan content.
"El problema és que el turisme ha deixat de ser exclusiu i que tothom frisa per sortir de casa i visitar llocs, encara que la seva economia només els permeti fer el viatge, sovint amb cotxe o amb vols econòmics"
El propietari d’un conegut hotel de platja em comentava que, durant aquest període, les estades eren de molt pocs dies, cosa que els suposava una logística extra, i que també havia augmentat molt la feina de neteja, ja que els hostes pujaven d’amagat menjar a les habitacions. En el mateix sentit es manifestava un restaurador de la zona que, tot i no ser un restaurant d’alt nivell, constatava que molta gent s’aixecava de taula en comprovar que no feia entrepans, o bé que hi havia comensals que compartien un sol menú.
La cirera del pastís va ser la conversa amb l’alcalde d’una important població costanera, que explicava com els serveis de neteja tenien feina extra recollint restes de menjar a les platges, als parcs i en altres espais públics. Amb això, entenc les imatges que he vist sovint de turistes cremats pel sol, en ple passeig marítim, consumint un entrepà embolicat en paper d’alumini mentre miraven el mar.
Enmig de tot plegat, els que hi han sortit guanyant són els supermercats, amb l’adversitat que, en la gran majoria dels casos, els beneficis marxen cap a les seus centrals, lluny de la nostra comarca. El problema és que el turisme ha deixat de ser exclusiu i que tothom frisa per sortir de casa i visitar llocs, encara que la seva economia només els permeti fer el viatge, sovint amb cotxe o amb vols econòmics.
Afortunadament, les mateixes converses també afirmaven que el mes de juny i el de setembre han estat molt diferents, perquè, si no, ens hauríem de plantejar seriosament si ens interessa aquest turisme de pocs quartos.
