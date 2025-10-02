Opinió
Salut mental i política
Els polítics, com qualsevol professional, mereixen atenció, respecte i espais per tenir cura de la seva salut mental
Cada vegada més sovint, surten de la clandestinitat personalitats polítiques amb problemes de salut mental. Fa anys, parlar o reconèixer públicament l’esgotament emocional era gairebé impossible. Ara, el constant degoteig de persones que han admès patir-ne ha obert la porta a una conversa necessària. No posaré noms propers, però són moltes les persones que, encara en veu baixa, confessen haver arribat al límit per al seu benestar físic i mental.
Les dades avalen aquest desgast. Diversos estudis apunten que fins a un 58% dels expolítics han patit algun tipus de trastorn psicològic durant o després del seu mandat. La política, per la seva naturalesa, està plena de pressions: decisions que afecten milers de persones, litigis permanents, conflictes interns, pressió mediàtica i sacrificis personals que sovint desemboquen en esgotament professional o trastorns d’ansietat.
"La falta de descans emocional, la por a l’error i una disponibilitat sense límits col·loquen els polítics en una vulnerabilitat extrema"
Els motius són diversos, però destaca el desequilibri entre la voluntat de servei públic i l’exigència inhumana que se’ls imposa. La falta de descans emocional, la por a l’error i una disponibilitat sense límits col·loquen els polítics en una vulnerabilitat extrema. A això s’hi suma una cultura que encara estigmatitza la fragilitat emocional com a signe de debilitat, fet que dificulta la recerca d’ajuda.
És urgent un canvi d’enfocament: els polítics, com qualsevol professional, mereixen atenció, respecte i espais per tenir cura de la seva salut mental. No són superhomes ni superdones. Si com a societat no abordem aquesta problemàtica, posarem en risc no només la salut d’aquestes persones, sinó també la qualitat de la política i de la democràcia. I, com està el pati, pinten bastos.
