Opinió
L’art (perdut) d’escombrar, l'Escala com a exemple
Veig amb amargor com es perden actes que abans sovintejaven a peu de carrer i eren la millor mostra de l’estima del bé comú
Quan era petit, la meva mare em llegia el conte de La rateta que escombrava l’escaleta. Com que ja m’acosto a la seixantena i recordo perfectament que el títol era en català, devia ser una edició força proscrita en aquella època, entre finals dels seixanta i principi dels setanta del segle passat (cagum tot, com passa el temps!). La rateta protagonista ja deu ser morta fa temps. I l’escombra em sembla que era de bruc, si la memòria no em falla.
Hi vaig pensar l’altre dia, passejant pels carrers estrets i llargueruts del nucli antic de l’Escala. Aquells que et porten des de l’avinguda Ave Maria fins al front de mar. Els mateixos que en els temps de la meva rateta, encara transportaven l’aire amarat de salabror de mar i flaire de sardines acabades de pescar.
Una tradició que es perd
No pretenc escriure amb massa dolçor. I fins i tot puc apuntar l’amargor de veure com es perden actes que abans sovintejaven i eren la millor mostra de l’estima del bé comú, del manteniment dels bons costums que eren tradició a totes les cases. A l’Escala, és fàcil trobar un rètol a tocar de cada porta amb el nom que era coneguda: Ca l’Oliaire, Can Llop, Ca la Victòria, Ca l’avi Payet... Va ser en un d’aquests carrers quan, dies enrere, vaig trobar una dona que escombrava el portal i la vorera de davant de casa seva. Feia temps que no havia vist ningú fent un gest igual. I no em vull imaginar quan li costa avui, a l'Ajuntament de l'Escala, el servei de neteja de la via pública. Hauré de preguntar-li a l'alcalde Bofill, a veure què em diu.
Abans, era molt habitual trobar dones i homes (sobretot dones, no ens enganyem), escombrant i netejant el carrer de tots. Al contrari, ara la situació més normal és veure ximplets i ximpletes que ho llencen tot per terra, sabent que algú ja ho recollirà... Pagant-ho entre tots, és clar. I és aleshores quan m’agradaria tenir l’escombra de bruc de la meva rateta entre les mans, i no pas per escombrar, precisament... Els picaria fort l’esquena, cridant «passa cap a casa, passa!». Eh que sí?
