Opinió
"Soltar vapor"
Espanya i França, novament, se semblen com un ou a una castanya
Fa dies que Espanya i França, novament, se semblen com un ou a una castanya. A Espanya, anem sobrats i, a més, de concentracions, actes, declaracions, manifestos, etc. , per Palestina i contra el genocidi de Gaza (fins i tot salvem l’honor d’Europa), amb una ona de solidaritat que arriba ja a tots els racons. A França, egoistes ells, una vegada més posen contra les cordes el seu govern amb vagues, manifestacions, aldarulls, per més justícia social, contra retallades, sous, pensions, etc.
No s’acaba d’entendre aquesta paradoxa, quan aquí les condicions laborals, sous, pensions, etc., i inversió en benestar social, són inferiors a França i de llarg. Alguna cosa no quadra amb aquesta curiosa contradicció, orientada a Palestina, quan aquí tenim assignatures pendents molt greus (poder adquisitiu estancat des de fa 20 anys, per a la majoria de la població), una bomba de rellotgeria amb l’habitatge, que sembla que es vol desactivar amb banderes palestines, un problema a la xarxa ferroviària de Rodalies, de jutjat de guàrdia (hi hauria d’haver reclamacions milionàries per les afectacions i perjudicis a treballadors i empreses) i no diguem ja, perquè això és més greu encara, per motius de salut mental i morbiditat (com ho demostra la Universitat Rovira i Virgili i la plataforma Dignitat a les Vies).
"Alguna cosa no quadra amb aquesta curiosa contradicció, orientada a Palestina, quan aquí tenim assignatures pendents molt greus"
L’excessiva gesticulació que fa el govern espanyol, com a resposta a la polarització del PP, no fa falta ser politòleg per saber quin objectiu té, i és despertar i mobilitzar l’electorat d’esquerres, en hores baixes i desorientat, i tapar altres problemes. Per descomptat que estem amb tot el que es pugui fer contra el genocidi de Gaza, però ni salvarem la desaparició i destrucció (televisada) d’un país i un poble, ni salvarem l’honor d’Europa (de la UE, millor dit), que ja fa temps que és còmplice dels crims de guerra d’Israel. El reconeixement dels dos estats arriba quan ja no queda una pedra dreta de Gaza, amb Palestina esquarterada. Hipòcrites.
Per altra banda, ni Sánchez s’enfrontarà a Trump (estem a l’OTAN), ni a Ursula von der Leyen (estem a la UE). Ni som una potència que pugui decantar, ni és creïble la cascada d’iniciatives polítiques que atien i capitalitzen l’ona solidària que cíclicament es genera a Espanya amb problemes globals, quan, en canvi, som incapaços de mobilitzar-nos pels problemes d’aquí. És «soltar vapor» d’un emprenyament i impotència no vehiculats políticament.
Tot i això, el meu reconeixement per a aquelles persones, entitats, ONG, sindicats i partits que sense aparcar, ajornar i/o amagar els greus problemes que tenim pendents, també se solidaritzen amb Palestina. Però es detecta un oportunisme i un tacticisme polític que fa un trist servei a la causa, no de Palestina, sinó de l’esquerra.
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda en un portal del carrer Muralla de Figueres
- Investigadors del sistema català de ciència alerten a Figueres de l’augment dels trastorns mentals per la situació socio-geopolítica
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Els partits s’activen per frenar la sagnia de vots cap a l’extrema dreta a Catalunya