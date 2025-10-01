Opinió
De l'Starbucks a Walter Benjamin
Totes les vies són bones. Sempre que hi hagi vies i idees
La multinacional nord-americana Starbucks acaba d’anunciar que tancarà 400 cafeteries, la gran majoria als Estats Units, perquè no les consideren prou rendibles. I ho ha fet just ara, que ha estrenat el primer local a l’Alt Empordà, al centre comercial Gran Jonquera. A la gent li pot agradar o no l’Starbucks, igual que els McDonald’s o els Pizza Hut, i es pot sentir més o menys còmode en un gran centre comercial, però, que després de mirar-se uns quants excels i fer càlculs sobre expectatives de beneficis, algú en un despatx llunyà hagi arribat a la conclusió que a la Jonquera vendrà molts cappuccinos, demostra que, més enllà de l’atractiu natural de les platges de la Costa Brava, a la comarca hi ha moviment tot l’any. En cada lloc, amb el seu estil. A la Jonquera aprofitant la seva immensa força comercial; i a Figueres, l'Escala, Sant Pere Pescador, Portbou o Vilafant buscant els seus propis camins. En el que en un lloc són botigues, en els altres han de ser la cultura, el turisme familiar, els càmpings, la memòria històrica o el patrimoni natural amb rutes ciclistes.
La mateixa setmana que a la Jonquera s’obria un Starbucks, a Figueres debatien sobre el seu model comercial amb l'exalcaldessa Agnès Lladó proposant convertir la capital en la "ciutat de les arts". A Vilafant presentaven el Cami del Manol. Una interessant proposta lligada al turisme i al patrimoni natural amb vint quilòmetres de ruta ciclista que també passa per Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Cistella, Lladó, Navata i Vilanant
I, finalment, la setmana acabava amb Portbou buscant la seva pròpia via amb l’anunci de l’acord per convertir l’antic ajuntament en l’espai memorial Walter Benjamin. L’alcalde Gael Rodríguez aconseguia aconseguir de la Generalitat la inversió més gran dels últims anys a la comarca: 4,4 milions d’euros per convertir Portbou en un far per als estudiosos de la memòria històrica. És clar que a Portbou hi arribaran menys estudiosos de les idees de Benjamin que clients a l’Starbucks del Gran Jonquera. Però, al final, totes les vies són bones. Sempre que hi hagi vies i idees.
