Opinió
De l’amor i del mar
L’amor al mar és al bell mig del cor de molts de nosaltres. Estimem el mar, estimem la mar, no l’oblidarem mai i mai renunciarem al nostre amor
«Quantes coses té el mar... / aigua, aigua, aigua... / aigua i res més, i quantes coses / dins d'aquesta aigua i d'aquest blau covard / i valent i esgarrifat... Perles i roses, / i ganivets i besos, i l'atzar / de llavis prims i de mirades closes» ... Avui m'ha tornat a les mans sense comptar-hi aquest llibre, petit i vell, de cobertes vermelloses i fulls esgrogueïts. Quinze o setze anys tenia jo quan, en un prestatge de la llibreria del meu oncle David, a Girona, vaig descobrir-hi les Cançons de rem i de vela, de Josep M. de Sagarra. Quina troballa!... Aquell paisatge del Port de la Selva, tan proper i tan semblant al del meu Llançà... Aquella llengua viva, sonora, brillant, que tots parlàvem, però que fins aleshores ens havien amagat en els escrits, del dret i del revés ...
Avui parlem del mar, o de la mar, com deia la gent del nostre Port. D'aquesta mar inquieta, baladrera, equívoca, i a la vegada intensament sensual: «Aigua del mar, cridòria i alegria, / aigua del mar, vailet desvergonyit, / negre de pell i blanc d'escuma, / onada tremolosa com un pit, / aigua mandrosa que llepa i ensuma»...
El paisatge va canviant amb el pas del temps. Sobre la taula del meu despatx, entre altres coses hi tinc dos còdols ben nets i polits, de la platja de les Pidraltes, abans vora el Castellar, avui ja desapareguda. Però la mar sí que hi és encara. Una mar enjogassada, impetuosa, de rampells sobtats i d'empenta fugaç. Mar d'estiu, en tot cas, avui: «De vegades la mar té una follia / que no li passa de la pell; / follia que és follia i alegria, / dolça follia de cadell» ...
"El mar, la mar... Voleu alguna cosa més ambigua i, a la vegada, més obsessivament inquietant? Llançà a l'estiu és mar, només mar, això per davant de tot"
I l'amor vora el mar. Lloc propici per als enamorats aquest, la sorra humida a clapes, amb regust de sal: «Entre les barques, quan passa l'amor, / no duu la fúria de crits i besades, / l'amor que passa a la vora del mar / és blau verdós i flexible com l'aigua»... I el mar, a la nit. La dolça poesia del misteri, d'allò que sempre ignorem, allò de la gran fascinació mai aclarida: «Quina cosa més bella, sentir des del llit / aquestes anades i vingudes / de l'aigua del mar, del mar a la nit, / quan totes les coses són mudes. / Quina cosa més bella! L'ull endormiscat / veu un trosset de cel amb una estrella, / i el llumet del llagut oblidat / i el far de Cernella» ...
He rellegit un per un aquests versos que em tornaven, en una curta volada, a la meva adolescència. A poc a poc, com qui assaboreix una fruita en el seu punt exacte de maduresa i dolçor, els he reviscut un a un. Prodigi de sensibilitat, de sensualitat, de la gràcia mediterrània, de folla vigoria expressiva. Torrentada impetuosa d'imatges vitals, paraules vives, llum i color: Josep M. de Sagarra.
El mar, la mar... Voleu alguna cosa més ambigua i, a la vegada, més obsessivament inquietant? Llançà a l'estiu és mar, només mar, això per davant de tot. Gairebé res més que mar. Podríem parlar ara d'altra cosa, doncs? L'amor al mar és al bell mig del cor de molts de nosaltres. Estimem el mar, estimem la mar, no l'oblidarem mai i mai renunciarem al nostre amor: «Vinyes verdes del meu cor... / Dins el cep s'adorm la tarda, / raïm negre, pàmpol d'or, / aigua, penyal i basarda, / vinyes verdes del meu cor... / Vinyes verdes vora el mar, / verdes a punta de dia, / verd suau de cap al tard... / Feu-nos sempre companyia, / vinyes verdes vora el mar!».
