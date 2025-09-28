Opinió
Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
No podem permetre que l’especulació urbanística faci que Figueres perdi les connexions amb el transport públic que té
Dimarts passat, l’exalcalde Joan Armangué escrivia a l'EMPORDÀ un article titulat "Figueres no és Salou". Amb aquest article, Armangué intentava desmuntar un dels arguments que els contraris a la supressió de l’estació de Figueres fem servir; la supressió de l’estació de Salou va fer perdre 300.000 viatgers anuals. És un fet indiscutible que Armangué intenta rebatre. Tanmateix, si Salou no li agrada, podem canviar d’exemple i parlar de la ciutat asturiana de Gijón. Aquesta ciutat, el 2011, va allunyar l’estació només 800 metres de la ubicació cèntrica que tenia i va perdre 600.000 viatgers anuals.
Però per mi el més interessant de l’article no va ser aquest punt, sinó tot el que va explicar després. L’exalcalde Armangué explica que treure l’estació del centre de Figueres i traslladar-la a Vilafant serà un gran benefici per a tots els usuaris que no viuen a Figueres, perquè amb aquesta estació no hauran d’entrar a Figueres. És a dir, es busca reduir la rellevància de Figueres i no té en compte tots aquells veïns dels diferents pobles de la comarca que, amb tren o sense, volen anar a Figueres.
Algú s’imagina que la ciutat de Girona digués que han de posar l’estació de tren a Vilablareix o Sarrià de Ter perquè així els usuaris de fora de Girona no hi hauran d’entrar? És una autèntica absurditat. Qualsevol ciutat que es vulgui viva, dinàmica i activa vol el transport públic al centre de la ciutat.
Som la capital de l’Alt Empordà i hem de voler exercir la capitalitat amb els principals centres de salut, educatius i formatius. Amb els principals equipaments esportius i culturals. Amb els millors establiments comercials i de restauració. Una ciutat amb tots els serveis que necessiten els 150.000 habitants de la comarca, dels quals un terç són de Figueres. Necessitem mantenir una estació de tren al centre de la ciutat, renovada i modernitzada. Segons dades del Departament de Territori, l’estació de tren de Figueres és la cinquena estació amb més viatgers de Catalunya. Només per darrere de Sants, passeig de Gràcia, Girona i Tarragona. Més d’un milió de pujades i baixades anuals dels quals la majoria accedeixen a peu a l’estació.
Treure l’estació i les vies del centre de Figueres per fer-hi habitatges, generarà molta més mobilitat amb el vehicle privat, sigui per anar directament al destí o per anar a l’estació de Vilafant.
No podem permetre que l’especulació urbanística faci que Figueres perdi les connexions amb el transport públic que té. Encara som a temps d’aturar aquest projecte urbanístic que arraconaria, encara més, Figueres.
Xavier Colomer és regidor de la CUP a Figueres.
