“Pilar, gràcies per tots aquests anys d’aprenentatges i riures compartits al capdavant de la Companyia d’en Luard”

Una carta de la Companyia d’en Luard, del Port de la Selva

Pilar Lloveras ha anunciat la seva voluntat de jubilar-se del teatre.

Pilar Lloveras ha anunciat la seva voluntat de jubilar-se del teatre. / Cedida

Fa gairebé 30 anys, una colla d’amics del Port de la Selva es va animar a fer una obra de teatre. Aquella peça, anomenada El tren de Vila-Xica i on intervenien diverses persones del poble, va ser la llavor d’una llarga trajectòria. En aquells inicis, la Pilar Lloveras i l’aleshores mossèn del poble, Josep Lloveras, en van ser els directors.

L’acollida va ser tan bona que aquella colla d’amics va decidir continuar endavant. Així, any rere any –amb l’excepció del 2019, 2020, 2021 i 2022 per la pandèmia– aquell grup de teatre amateur ha continuat pujant a l’escenari per representar fins a 27 obres.

La Companyia d’en Luard en les salutacions finals d’una obra de teatre.

La Companyia d’en Luard, en les salutacions finals d’una obra de teatre. / Cedida

Amb la mort del mossèn, l’any 2011, l’Albert Tubert es va incorporar a la direcció i, juntament amb la Pilar, han liderat la Companyia d’en Luard fins avui. Enguany, la Pilar Lloveras ens ha anunciat la seva voluntat de jubilar-se del teatre. La veritat és que la trobarem molt a faltar en tots els sentits, però no podem fer altra cosa que respectar la seva voluntat. Per això, només ens queda donar-li les gràcies per tots aquests anys d’aprenentatges i riures compartits al capdavant de la companyia.

Fins sempre, Pilar! Els amics de la Companyia d’en Luard.

