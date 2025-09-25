Opinió
Masquef i la seva bíblia
Un nou repte s’acaba d’afegir a la bíblia: multiplicar els pans i els peixos en una ciutat que veu com el seu model comercial s’esquerda
Les urnes van decidir que Jordi Masquef encapçalés l’Ajuntament de Figueres amb els seus dotze apòstols —dic, regidors— i, a l’inici del nou curs polític, ha volgut mostrar les seves escriptures. Fa uns dies, aprofitant la calma del pont de la Diada, va presentar la seva bíblia: la llista de projectes que, segons ell, no decauran fins que siguin executats.
Ja hi figuren alguns èxits, com desencallar les obres del Casino, definir la nova estació de tren o adjudicar la concessió d’escombraries. També hi ha nous manaments: desplegar càmeres de vigilància, construir el tercer pavelló i renovar els parcs infantils. Tot, diu, a foc lent però amb la voluntat de convertir-ho en dogma abans del maig del 2027.
"La pregunta final és si aquesta bíblia generarà prou miracles per convèncer la parròquia, o si, com tantes altres escriptures municipals, acabarà oblidada en un calaix"
Però un nou repte s’acaba d’afegir a la bíblia: multiplicar els pans i els peixos en una ciutat que veu com el seu model comercial s’esquerda. Aquesta situació no és només responsabilitat del govern actual, sinó resultat d’una manca de visió acumulada durant dècades. A més, el sector, com a col·lectiu, tampoc ha fet prou deures davant una transformació imparable i sovint s’ha mostrat reticent als canvis, tant sectorials com de ciutat. Veurem si en el ple monogràfic algú entona el mea culpa i, sobretot, si s’arriba al consens que fa tanta falta.
L’alcalde de Figueres predica que el seu govern és "compromès i cohesionat", com una comunitat eclesiàstica. La pregunta final és si aquesta bíblia generarà prou miracles per convèncer la parròquia, o si, com tantes altres escriptures municipals, acabarà oblidada en un calaix. Coneixent Masquef, però, jo apostaria per alguna intervenció divina… Amén.
