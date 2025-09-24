Opinió
Un transport digne per a Roses
El transport interurbà de l’Empordà està planificat pensant en el turisme, no en la vida dels seus veïns
Hi ha experiències que per entendre-les cal viure-les. I una d’elles és haver d’agafar l’autobús des de Roses per desplaçar-se a qualsevol altre punt de la comarca. Paradoxalment, el transport interurbà de l’Empordà està planificat pensant en el turisme, no en la vida dels seus veïns. A l’estiu, les línies d’autobús s’amplien amb molta més freqüència, llançadores i connexions amb altres punts. Tot està orientat a fer fàcil l’estada dels visitants. Però quan arriba la tardor, aquesta oferta desapareix i els habitants tornen a quedar atrapats en una xarxa escassa i moltes vegades descoordinada.
A Roses, hem après a viure amb un transport públic deficient que limita la vida, sobretot de joves, gent gran i d’altres persones que no es poden permetre disposar d’un cotxe propi i que a sobre està totalment descoordinat amb el tren i altres transports. Limita greument l’accés a estudis, feina, serveis sanitaris o culturals i accentua la sensació d’aïllament.
Cohesió territorial
No podem entendre un Empordà cohesionat territorialment si ens resignem contínuament a dependre de la incomunicació i assumir com a normalitat el que és una anomalia del sistema. La mobilitat ha de ser un element vertebrador de la justícia social. En aquest sentit, cal aprendre d’altres territoris, i una de les possibles solucions seria la creació d’una gran Autoritat Comarcal supramunicipal del Transport empordanesa, que integri tarifes, coordini horaris i connecti en coherència amb altres serveis posant per davant les necessitats de la seva gent i no exclusivament del turisme.
També cal una ordenació comarcal que ens connecti amb les principals artèries administratives, sanitàries i acadèmiques, com són Figueres o Girona ciutat. Milers de joves acaben vivint fora, per exemple, per la incapacitat de connectar la comarca amb la Universitat. Una Autoritat comarcal hauria de garantir corredors regulars integrats, fent que l’Empordà deixi de viure d'esquena als mateixos empordanesos. Sense transport digne i eficient, continuarem alimentant la síndrome de ser un parc temàtic.
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- La Festa de la Sal de l'Escala, imant per als visitants
- Arriben els busos elèctrics que permetran fer visites al fossar del castell de Sant Ferran de Figueres
- Transgourmet: una història nascuda a l
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- La piscina exterior de Figueres tanca la temporada amb 14 incidents
- Una xarxa transfronterera protegeix l'Albera Marítima des de Colera i Portbou: 'Volem conscienciar el territori
- L'escola de Vilamalla estrena aire condicionat gràcies a la col·laboració entre famílies, l'Ajuntament i empreses