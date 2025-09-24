Opinió
La mili que torna
Hi ha uns quants països d’Europa que en els últims anys l’estan rescatant
Ostento el dubtós honor de formar part del primer reemplaçament a Espanya que va aconseguir fer una mili obligatòria de nou mesos en lloc de l’any que s’havia fet fins aleshores. Res comparable amb els avantatges del servei social substitutori, que no vaig fer per motius que no venen al cas i òbviament a anys llum dels «excedents de cupo» i dels que es van lliurar definitivament del servilisme militar a partir de 2001 i en endavant.
I ves per on, aquest alliberament castrense que aparentava per sempre, ara se senten campanes que podria ser revisable. Així sembla: com que a la vida tot és cíclic, i tard o d’hora tant el bo com el dolent tornen, no seria d’estranyar que, en funció de com evolucionin les circumstàncies sociopolítiques dins i fora de les nostres fronteres, es recuperi el servei militar obligatori a la pell de brau. De fet, ja hi ha uns quants països d’Europa que en els últims temps l’estan rescatant.
A la vista del clima bèl·lic que s’està creant arreu del món, a mi mateix ara ja no em sona tan estrany que els meus amics suecs, sempre tan preocupats per una invasió russa, acceptessin de bon grat i amb resignació protestant d’acompliment del deure, una instrucció militar per als seus paisans — tant homes com dones — «perquè els russos són imperialistes i en qualsevol moment ens poden atacar».
"Potser hauríem de ser conseqüents: si la mili torna, que torni per a tothom. Diputats, consellers, banquers, influencers i tertulians de la tele. Homes i dones"
El cert és que molt haurem de millorar al nostre país si volem estar a l’altura de les grans potències militars. Voldria recordar que tradicionalment la principal funció de la mili a Espanya era la de «fer-se home» a partir de fregar terres, fer llits i aprendre a córrer amb una motxilla de 20 quilos. Sense oblidar el fet de patir quintades i els abusos amb alcohol i les drogues tan habituals a les nostres casernes i que van aconseguir que generacions de postadolescents de bona fe fossin carn d’addiccions als quals alguns els han acompanyat tota la vida. Tot plegat amb l’objectiu d’estar preparats per a una possible guerra, ja que de tots és sabut que avui els conflictes armats es decideixen gràcies a esquadrons de reclutes de 19 anys que saben fer la llitera en temps rècord.
Potser hauríem de ser conseqüents: si la mili torna, que torni per a tothom. Diputats, consellers, banquers, influencers i tertulians de la tele. Homes i dones. Per lluitar contra tanta polarització qui sap si el Consell de Ministres fent flexions sota la pluja seria una imatge que uniria el país.
Per ara, però, tranquil·litat. A Espanya, la mili continua sent un record de les històries dels bommers al dinar de Nadal i una constant a la conversa quan a la taula s’ajunten ex-soldats. Però a altres llocs ja tornen a jugar amb una idea que fa por.
