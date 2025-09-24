Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Farella de Llançà s'ha d'urbanitzar

Una carta de Neus Fulcarà Vila, de Llançà

Diumenge passat es va fer una protesta contra l'urbanització de la Farella.

Soc de Llançà. Em dic Neus Fulcarà Vila i tinc 77 anys. Vaig néixer a Llançà l'any 1948, al carrer General Álvarez de Castro, número 7. Anys enrere, la casa on vaig néixer, era coneguda amb el motiu de Can Pubill del barri de la Creu.

Els escric pel tema de la pineda de la Farella. El Llançà dels anys 1959 i 1960 va començar a veure compradors de terra, vinyes i olivars. Principalment, es varen enriquir els que tenien les terres al costat del mar. El senyor Gaspar de Barcelona, de la tan coneguda Sala Gaspar, va ser un dels compradors.

La concentració a la Farella.

Ara resulta que aquests senyors Gaspar, Villalonga... no poden vendre, perquè els senyors que no tenen cap propietat, creen associacions per protestar que es protegeixi el terreny verge. Si ells fossin els propietaris del terreny, també es negarien a vendre? No ho crec, això.

Que es faci el projecte, perquè donarà feina a molta gent: arquitectes, paletes, fusters, lampistes, jardiners…

