Opinió
Joan Armangué: "Figueres no és Salou"
"Afirmar que la nova estació de Figueres perdrà viatgers posant com a exemple Salou, com fan les plataformes opositores, només es pot fer per desconeixement o per mala fe. Són dues realitats diferents i no comparables"
El debat de Navata sobre la nova estació de Figueres va ser positiu i enriquidor, vàrem contrastar idees, plans i projectes, i, també, va ser útil per desmuntar una mitja veritat de les plataformes opositores, con és la pèrdua de viatgers de la nova estació de Salou.
La nova estació Salou-Port Aventura ha perdut viatgers, no pel canvi d’emplaçament, sinó perquè ha perdut les connexions directes amb Vila-seca, Cambrils i les altres 8 estacions cap el sud fins a Tortosa i Ulldecona.
Per arribar a l’estació de Salou-Port Aventura des del sud cal fer transbord a Tarragona per enllaçar amb la R17. Un fet que suposa un allargament del temps de desplaçament que la fa inoperativa davant altres opcions de mobilitat. L’estació Salou-Port Aventura es origen/destí de la R17 fins a BCN -Estació de França.
La variant Cambrils - Vila-seca (línia vermella) ha substituït l’antic traçat de la R16, ara eliminat, per Cambrils, Salou, Port Aventura i Vila-seca (línia blava). Aquest traçat eliminat forma part del TrenCamp, tren-tramvia per al Camp de Tarragona, que ha de connectar Cambrils, Salou, Vila-seca, Reus i Tarragona, i també l’Aeroport de Reus.
Afirmar que la nova estació de Figueres perdrà viatgers posant com a exemple Salou, com fan les plataformes opositores, només es pot fer per desconeixement o per mala fe. Són dues realitats diferents i no comparables. Figueres no és Salou.
"Figueres no és Salou. La ciutat treballa per un model propi de mobilitat sostenible en l’horitzó d’una doble gran transformació urbana. Figueres és Figueres!"
La nova estació intermodal Figueres Vilafant es convertirà en un dels pols de comunicació ferroviària més importants de Catalunya, amb una intermodalitat convencional + alta velocitat + busos i una nova accessibilitat viària, que comportarà que els usuaris de fora de Figueres no hauran d’atravessar la ciutat per arribar-hi, amb efectes sobre la pacificació del trànsit urbà i la conseqüent reducció de la contaminació atmosfèrica per dins la ciutat.
La nova estació intermodal Figueres Vilafant amb un radi d’influència territorial com poques ciutats catalanes. L’alta velocitat amb una forta atracció supracomarcal amb la Garrotxa i una part del Baix Empordà. La línia convencional amb una força subcomarcal, no és només l’estació de Figueres sinó d’una part significativa de pobles de la comarca.
La nova estació intermodal Figueres Vilafant genera una nova centralitat, trencant la dicotomia centre-periferia i amb la idea que la ciutat real va més enllà dels seus límits administratius.
Figueres no és Salou. La ciutat treballa per un model propi de mobilitat sostenible en l’horitzó d’una doble gran transformació urbana. Figueres és Figueres!
Joan Armangué és exalcalde de Figueres i president del Comissionat per a la transformació ferroviària de la ciutat.
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Tallada l'AP-7 a Bàscara per l'incendi d'un camió carregat de gas propà
- Mn. Josep Taberner es jubila: 'Que Déu us beneeixi!