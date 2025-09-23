Opinió
És diumenge i no hi ha detergent per rentar
La competència sense treva per vendre al client final s’intensifica. Vells actors que semblaven aletargats lluiten ara per renovar-se i obrir-se pas en aquest mercat
Passen els mesos i continua creixent l’oferta de supermercats i botigues de conveniència de tots els estils i colors als carrers de les nostres ciutats. Si vostè viu en un barri cèntric d’una població mitjana o gran, faci la prova un dia que no tingui res millor a fer. Traçi un cercle d’un quilòmetre de radi des de casa seva, uns 12 minuts caminant. Faci el mateix per a 500 metres, sis minuts. Passegi dins d’aquests cercles concèntrics i comenci a apuntar on pot comprar aliments i begudes. Després pensi en quants d’aquests establiments ha comprat en el darrer trimestre, què ha comprat i per què.
Visc en un barri cèntric de Barcelona i en el cercle del quilòmetre em surten una trentena, sense tenir en compte pastisseries ni estacions de servei. En alguns casos, hi ha diverses ensenyas que es repeteixen. De totes aquestes, reparteixo la meva compra segons producte, necessitat i urgència. El supermercat del centre comercial que tinc a uns minuts a peu em serveix per als productes bàsics gràcies a l’ordre i l’estructura del lineal, que en facilita la compra. Després hi ha la botiga especialitzada en fruites, verdures i menjars preparats, on la qualitat és bona (gairebé sempre) i qui atén sempre té un somriure a la boca. En tercer lloc hi ha la botiga de conveniència del cantó per a urgències d’última hora —el detergent per a la rentadora o els garrafons d’aigua que pesen massa—. M’és absolutament igual que el dependent, sempre mirant el mòbil, respongui als meus bon dia, bona nit o gràcies amb un bufec. Si és diumenge i em quedo a la ciutat, em pot salvar la vida alguna de les cadenes de franquícies de petits supermercats que, per la mida, estan oberts.
La consultora Alimarket, en el seu darrer informe, arriba a citar fins a 150 supermercats i botigues d’autoservei, de menys de 400 metres quadrats, que hi havia a Espanya el 2024. Des de Mercadona, líder amb 2,5 milions de metres quadrats que es reparteixen en 1.614 superfícies, fins a Casa Jolumen (Coín, Màlaga), amb un establiment de 1.200 metres quadrats.
Els negocis de venda al públic d’aliments i begudes són dels sectors que donen menys marge. Ja és un èxit superar el 2% de benefici net sobre vendes. Un franquiciat, que s’ha pogut gastar entre 50.000 i 100.000 euros en la inversió, ha de vendre molt volum de producte per guanyar-se la vida.
La venda de Miquel Alimentació a un desconegut grup xinès el 2015 va causar commoció per les nostres llars
És un sector altament atomitzat. Tothom competeix amb tothom, estenent els seus tentacles per la cadena de valor. Grups històrics com Transgourmet, la vella Miquel Alimentació, ja van unir al seu negoci tradicional de la venda a l’engròs el de franquícies per poder apropar-se al client final. Van veure un buit que altres grans grups tampoc no van desaprofitar.
Des de activos sempre hem prestat especial atenció a aquest sector clau de l’economia espanyola. Un sector en què dominen grans empreses nacionals amb gegants multinacionals, tant en el cas de la venda majorista —on Transgourmet competeix amb Makro, filial de l’alemanya Metro— com en el de la minorista.
El cas de l’empresa empordanesa, amb una mica més de 1.200 milions de facturació, és emblemàtic. A inicis dels anys 90, vaig tenir l’oportunitat de conèixer Ramon Miquel, un dels tres fills del fundador de l’empresa. Aleshores era molt poc habitual que un empresari familiar de l’extrem nord-est de la Península, es reunís —i convidés a dinar al Via Veneto de Barcelona— amb un periodista. Miquel, de gairebé dos metres d’alçada, desprenia simpatia i ambició. Els seus projectes, créixer i posicionar al mercat espanyol les marques de Miquel, es van anar complint.
La venda el 2015 de Miquel a una multinacional xinesa desconeguda per aquestes contrades va causar commoció. El procés començava a estar en plena efervescència i van augmentar els comentaris que feien servir la inestabilitat política per justificar la venda: el famós agafa els diners i anem-nos-en a altres llocs. Sé que la decisió de vendre va causar, no sé si molta sang, però sí llàgrimes en part de la família que no ho veia amb bons ulls.
Els xinesos van acabar venent sis anys després del seu complex aterratge a un dels grups del sector més prestigiosos d’Europa: el suís Transgourmet, pertanyent a la cooperativa Coop. En el procés, la importància de les persones i els seus valors. Aquests van continuar confiant en el lideratge de qui, contra vent i marea, havia portat el timó aquells anys de malsons i pandèmia: Lluís Labairu.
Martí Saballs és director d'Informació Econòmica de Prensa Ibérica.
