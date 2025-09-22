Opinió
Records d’una amistat: Josep Maria Surrell i Javier Susín Casas
Una carta del Dr. Javier Susín Casas, de Figueres
Josep Maria Surrell Alabert va ser un gran amic meu. No hi havia distàncies d’edat que ens separessin. El vaig conèixer de petit, quan jo ja exercia de metge a la Clínica Figueres, i fins i tot vaig tenir ocasió d’intervenir-lo dues vegades com a cirurgià al llarg de la seva vida. Era un autèntic prodigi, un veritable Mozart.
Amb només cinc anys ja va oferir el seu primer concert, i amb sis anys feia actuacions en directe a Ràdio Barcelona. La seva professora, la senyora Camila —ben coneguda a Figueres—, estava entusiasmada amb ell, convençuda d’haver descobert un artista nat. L’escena era tan sorprenent com tendra: el petit Surrell havia d’asseure’s sobre coixins i tamborets especials per arribar al teclat del piano, però, quan començava a tocar, deixava tothom meravellat.
Quan venia de les classes del Liceu m’explicava com sorprenia tots els professors: feia dictats llargs i difícils sense una sola falta. Traduïa i escrivia la música que li dictaven amb una perfecció admirable. Entre els seus molts mèrits, va cursar Direcció Musical, una tasca gens fàcil que va saber afrontar amb brillantor. Va ser un autèntic instrumentista, tant al piano com al violí, però sobretot al piano era una meravella escoltar-lo: la seva interpretació omplia d’emoció tots els qui el sentien.
A més, també va ser compositor, i entre les seves obres destaca l’himne del Club de Futbol Figueres, que encara avui es recorda com a part del seu llegat. Va ser també director de diverses orquestres, entre elles la principal de la Bisbal, i en va crear i dirigir d’altres que van donar vida a projectes propis i van consolidar el seu prestigi com a director.
Josep Maria Surrell va ser molt estimat i admirat a l’Empordà i a tot Girona. Tothom que el coneixia el respectava profundament, i els músics l’adoraven: per a ells era un veritable intèrpret, un artista excepcional, un “monstre” de la música. Però, tanmateix, no va obtenir el reconeixement que es mereixia. No era home de despatxos ni de passadissos oficials; potser la seva condició bohèmia i d’artista lliure li va tancar certes portes. Va morir aquest estiu, i la ciutat de Figueres continua tenint un deute pendent amb ell.
