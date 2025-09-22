Opinió
Figueres i el comerç
El comerç de Figueres tindrà futur si als carrers de Figueres hi ha gent
“A escala particular, sempre dic que el teu veí ha de ser més ric que tu. És a dir, una botiga petita, professional i artesana al costat d’un Zara sobreviurà segur”. La reflexió és de Frederic Carbó, propietari del Txot’s i president de Comerç Figueres, en una entrevista a l’EMPORDÀ. Enrere queden els temps en què algunes de les ments menys brillants del seu gremi es dedicaven a posar-me a parir d’un burro perquè escrivia que la marxa del Zara havia estat una patacada per a la ciutat. Avui, camí d’un any d’aquell tancament, ja només els més desubicats encara argumenten en la línia contrària a Carbó i et deixen anar perles com “el problema no és que hagi tancat el Zara, el problema serà el dia que tanqui la meva botiga”. O, segurament encara més fora de temps, preguntant-te: “Tu, que tens fills adolescents, què prefereixen? Anar a comprar a un lloc com l’outlet de la Jonquera o a una botiga de qualitat del centre de Figueres?”.
Dijous, en el ple extraordinari per parlar del comerç a Figueres, veurem cadascú fent el paper que li toca: Pere Casellas insistint que tot plegat és culpa de l’Ajuntament per no haver deixat que Antonio Escudero fes un centre comercial a la Sala Edison; i Manel Rodríguez explicant que repartiran vals de descompte a tort i a dret com a gran solució per pujar les vendes de les botigues de Figueres.
La realitat, en canvi, sembla molt més senzilla. El comerç de Figueres tindrà futur si als carrers de Figueres hi ha gent. Compradors que no vindran a la ciutat només per la teva botiga —perquè de botigues i d’aparcament en trobaran més en un centre comercial— sinó perquè passen la tarda a Figueres. Una ciutat viva, on es fan moltes coses i on és agradable anar-hi a passar la tarda, a dinar, a visitar un museu, a prendre una copa… Tornem, doncs, a l’entrevista de Frederic Carbó: “Al final, els comerços només sobreviuran si passa gent pel carrer durant tot el dia”, explicava el president de Comerç Figueres. I aquí, més enllà de l’Edison i dels vals de descompte, l’Ajuntament sí que hi té molt a dir. I a fer.
Cal una Figueres amb més carrers sense cotxes, sense edificis tapiats i sense façanes a mig caure. Locals comercials buits on fa vint anys que alguns propietaris no hi inverteixen un cèntim, ja que no troben cap botiguer local (o franquícia) prou esbojarrat per pagar els 12.000 euros al mes que demanen de lloguer. Una Figueres on passin coses cada cap de setmana. La Vuelta va estar molt bé, l’Acústica sempre portarà gent i l’atractiu del Museu Dalí no fallarà. Però Figueres necessita més. Necessita gent cada cap de setmana; necessita que el turista de Roses o l'Escala, el dia que fa mal temps a la platja, torni a pensar que anar a passar la tarda a Figueres és una bona opció. Cal que a la ciutat hi trobi gairebé tot el que pot trobar en un centre comercial i, sobretot, el que allà no hi podrà trobar mai.
I cal provar coses noves. Muntar parades de les botigues locals a la Rambla per fer una fira de descompte ja ho ha fet tothom des de fa trenta anys. Cal mirar enfora i veure què es fa: botigues efímeres, concerts al carrer, presentacions de productes, acollir actes culturals i competicions esportives… En definitiva, calen idees i cal posar-les en marxa.
- Descobreix uns banys termals en un amfiteatre romà a una hora de l'Empordà
- Mobilització a la Farella de Llançà aquest diumenge: continua la recaptació de fons per “salvar la pineda”
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- Incendi a l'exterior de l'antic escorxador de Figueres
- Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
- Vilabertran prepara 3.500 pomes de relleno per a enllaminir la Fira