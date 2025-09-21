Opinió
La costa de Roses: "El passat ens recorda el que hem estat; el futur ningú no sap què serà"
Una carta d'Enric Bach
Quan un ha nascut i viscut tota la vida en una vila turística com Roses, un dels negocis és la roba de temporada. En aquells anys, la meva família regentava una botiga, i sovint, quan esdevenia una oportunitat, sortia a vendre roba amb una furgoneta. Recordo que em fascinava, per exemple, la vista panoràmica de la badia des de les muntanyes de Puig Rom.
En aquell temps, Roses era petita, i la gent de la marina —així s’anomenava aleshores— mirava d’aprofitar qualsevol escletxa per fer negoci. Amb la voluntat d’una vida millor, la gent, de manera alienígena a l’actual, feia esforços i sacrificis per tirar endavant.
El turisme transformaria aquella població i, quaranta anys més tard, esdevindria un lloc turístic de primer nivell. Les festes de vacances eren un al·licient. Les bombetes que es podien veure a l’estranger aquí es convertien en un gran esdeveniment.
Amb el pas del temps, les coses han canviat, i la memòria queda impregnada en un paper: un dibuix d’aquella terra que, amb el pas dels anys, ha anat omplint de colors una tovallola.
No cal fer grans discursos ni paraules buides; només unes pinzellades. Pel que fa al passat, ja està escrit i gravat en la pell de la història. Pel que fa al futur, només podem somiar i il·lusionar-nos.
Dit d’una altra manera: el passat ens recorda el que hem estat; el futur ningú no sap què serà. El que passa és el que passa, i quan s’esdevé, ja forma part del passat.
