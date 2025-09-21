Aniversaris

Opinió
Aquest 2025 farà quaranta anys de la publicació per part de la Conferència Episcopal Tarraconense del document Arrels Cristianes de Catalunya, i n’ha fet trenta del Concili Provincial Tarraconense, dues efemèrides que van sacsejar positivament l’Església catòlica amb seu a Catalunya.
Els vuit bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya van signar un document elaborat pel prevere Joan Carrera, de Barcelona, en un moment en què «les diòcesis catalanes vivien a ple rendiment l’aplicació del Concili Ecumènic Vaticà II».
El document té una importància cabdal, en l’afirmació que «Catalunya és una nació com a aplicació de la Doctrina social de l’Església». Un document que va suscitar un debat profitós entre catòlics de molt diferents tendències.
Tant Arrels Cristianes de Catalunya com el Concili Provincial Tarraconense van ser possibles, en paraules de Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, «per l’esforç d’interdiocesanitat que va néixer el 1969, amb la institució que solem anomenar Conferència Episcopal Tarraconense», i la cohesió que van tenir els bisbes (tots ells catalans) de 1985 per signar un document valent que «posseïa uns horitzons eclesials amplis».
Aquest Document portava un triple missatge, fonamentalment: 1. L’afirmació i el reconeixement dels elements que identifiquen Catalunya: «Catalunya és rica en història i en tradició. Les nostres arrels grecoromanes i cristianes, europees i mediterrànies són la saba que vivifica el nostre esperit col·lectiu. (...) En l’anàlisi del passat anem a cercar, ben sovint, els fons de la nostra existència com a poble i l’explicació del nostre present».
2. La constatació de la presència de la fe cristiana i de l’Església al llarg de la nostra història: «Com a bisbes de l’Església amb seu a Catalunya, encarnada en aquest poble, donem fe de la realitat nacional de Catalunya, afaiçonada al llarg de mil anys d’història i també reclamem per a ella l’aplicació de la Doctrina del magisteri eclesial».
3. La formulació del compromís de l’Església a seguir prestant servei a la societat catalana, tot reconeixent els canvis profunds, socials i culturals propiciats després de la Transició espanyola: «L’existència de la nació catalana exigeix una adequada estructura juridicopolítica que faci viable l’exercici dels drets esmentats».
"Els quatre temes treballats en aquell Concili Provincial Tarraconense van ser: 1) Anunciar l’Evangeli a la nostra societat, 2) La Paraula de Déu i els sagraments en les nostres Esglésies, 3) La sol·licitud de les nostres Esglésies pels més pobres i marginats; i 4) La comunió eclesial i la coordinació interdiocesana de les nostres Esglésies"
Deu anys més tard, el 1995, i quan feia trenta anys de la clausura del Concili Vaticà II, va ser el momentum de la recepció del Concili a Catalunya, que en paraules de Joan Torra, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, «va restar inacabat i que el Sínode de la Sinodalitat que va promoure el papa Francesc va posar de manifest».
Els quatre temes treballats en aquell CPT van ser: 1) Anunciar l’Evangeli a la nostra societat, 2) La Paraula de Déu i els sagraments en les nostres Esglésies, 3) La sol·licitud de les nostres Esglésies pels més pobres i marginats; i 4) La comunió eclesial i la coordinació interdiocesana de les nostres Esglésies.
Sobre aquests quatre temes, estudiats ja per nombrosíssims grups de fidels en l’Etapa Diocesana de Reflexió, amb l’ajuda de Déu i dels sants Evangelis (...), hem treballat tots, amb esperit generós, amb consciència «sinodal», que vol dir «caminar en comú». El fruit d’aquest treball han estat les 170 propostes aprovades amb el vot consultiu.
«Constatem —reconeixien tots els bisbes amb una Nota prèvia— amb l’alegria que és fruit de l’Esperit Sant, que el Concili (Provincial Tarraconense) que hem celebrat ha estat una joiosa experiència de comunió eclesial, arrelada en la mateixa comunió Trinitària».
Darrerament han sorgit dues preguntes: Cal un nou Document col·lectiu episcopal, atès el context actual, per l’evolució social i tecnològica, que ofereixi noves respostes i aporti una projecció de futur davant els reptes actuals? Cal un nou Concili Provincial Tarraconense? Potser sí (a totes dues preguntes), per donar resposta a diversos temes, com ara “la immigració, la persistent crisi econòmica, l’aparició de les xarxes socials, el repte de la IA, l’habitatge, el descens de la pràctica religiosa,...” (Joan Torra).
Caldria tornar-se a fer la pregunta amb què va néixer aquell Concili: «Esperit, què dius a les Esglésies de la Tarraconense?»
