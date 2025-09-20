Opinió
Parcs (no) naturals
Són dècades, no anys, que els parcs naturals i tot el que té a veure amb medi natural ha sigut la nineta dels ulls de la Generalitat
Són dècades, no anys, que els parcs naturals i tot el que té a veure amb medi natural ha sigut la nineta dels ulls de la Generalitat, més enllà de canvis de govern. Com he dit i repetit durant anys, les polítiques ambientals, després de vint-i-tres anys de governs Pujol, no s’han modificat en essència i han seguit la inèrcia de l’arquitectura i la concepció importada dels EUA del «nature capitalism» de la Universitat d’Oxford, que prioritza i escapça del medi ambient humà, el medi natural. Alguns científics, avui, en lloc d’ajudar a corregir aquest biaix, van més enllà i escapcen del medi natural, el medi marí, fent abstracció del canvi climàtic i el medi ambient humà.
hi ha una autèntica allau i invasió de cims de muntanyes, gorgs, cales, espais i parcs naturals on, per més portes al camp, que es posin per limitar o persuadir l’accés, la pressió és brutal i la vigilància i el control, una necessitat imperiosa
Però vet aquí que l’emergència climàtica no perdona a ningú, i malgrat que els dèficits en matèria ambiental els pateix de manera crònica i greu el medi ambient humà i urbà (fruit de la política «Oxford»), també afecta i de forma creixent als espais naturals, rurals, boscos, muntanyes, flora, fauna i en fi, la biodiversitat, i la biosfera, on convivim tots els éssers vius i tots els ecosistemes, entre ells els hàbitats humans i entre ells els parcs naturals, on ha d’haver-hi una mínima activitat humana, òbviament sostenible i integrada amb l’entorn per poder fer possible i viu aquest territori protegit. I vet aquí que les sequeres, la invasió d’espècies, les inundacions, el deteriorament del sotabosc, els incendis, etc., i el progressiu i silenciós impacte de la tropicalització en curs, menystingut, perquè no provoca víctimes televisades, estigui començant a ser un gran problema si la Generalitat (i alguns organismes científics) ignoren aquesta realitat i encara es creuen la narrativa naturalista de postal i paisatge idíl·lic, que durant anys i encara ara, amb la col·laboració de la «nostra» algunes entitats, està modelant l’opinió pública.
Per altra banda, hi ha el nou factor carpe diem, que des de la pandèmia, i encara més ara, amb la fugida mil·lenarista (el món s’acaba), i amb l’ajut de les xarxes socials i selfies, hi ha una autèntica allau i invasió de cims de muntanyes, gorgs, cales, espais i parcs naturals on, per més portes al camp que es posin per limitar o persuadir l’accés, la pressió és brutal i la vigilància i el control, una necessitat imperiosa.
Doncs bé, ara resulta que la Generalitat no té recursos (que sí que en té per altres afers de més volada —aeroports—) per poder garantir la continuïtat de 40 treballadors dels Parcs, alguns dels quals fa 20 anys que treballen amb tasques professionals de nivell, amb l’argument que són treballadors temporals, no estructurals i, per tant, es pot prescindir-ne. Una vergonya.
