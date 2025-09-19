Opinió | Anecdotari desordenat V
Premsa i política a Madrid: Carlos Herrera i la difamació sense contrast
En l’anterior capítol avançava que les eleccions generals de 2004 em van fer experimentar el millor i el pitjor de la política, ara toca concretar
En plena tensió social després dels tràgics atemptats de l’11 de març de 2004 a Atocha, Espanya vivia dies de commoció, dolor i incertesa. Mai no m’hauria imaginat que una suposada estrella de la ràdio, el periodista Carlos Herrera, decidís denigrar-me i que em dediqués uns 10 minuts del seu programa matinal La Mañana a la cadena COPE, aleshores la ràdio de la Conferència Episcopal Española (dels bisbes, de l’església).
Era el divendres dia 12 i em va acusar -jo era el director de l’Institut Ramon Muntaner i dubto que em conegués- de prohibir els minuts de silenci que s’estaven fent per tot l’estat. "El cabeza de lista de ERC por Girona y director de instituto, Francesc Canet, prohibe hacer los minutos de silencio por las víctimas del atentado de Madrid". Quan m’ho van explicar a mitja tarda -jo no ho havia sentit perquè estava fent els darrers actes de campanya a Girona- no m’ho podia creure. Em vaig esverar i molt. Reconec que aquell mateix divendres dia 12, quan a la tarda vaig fer els últims actes de campanya a Girona, vaig témer per la reacció d’algun esbojarrat. Vaig tenir por, sí; ho admeto.
Precisament per ser cap de llista d’Esquerra Republicana de Catalunya a Girona -partit presidit per Carod, que s’havia entrevistat a Perpinyà amb ETA un parell de mesos abans- vaig actuar amb premeditada prudència, ja que el Partit Popular havia atribuït l’atemptat d’Atocha a ETA i perquè els efectes de l’entrevista de Perpinyà encara eren molts presents en la ciutadania. Per això, vaig tenir cura que es fessin dues vegades els minuts de silenci. I no a l’interior del centre, en el claustre, sinó a la plaça, abans de l’esbarjo, per tal que l’escena fos ben visible per a tothom que passés per les rodalies del centre.
Un anònim
Sortosament, vaig poder demanar la gravació del programa a un amic -Jordi Jordà- que aleshores era el director territorial de Catalunya del grup d’emissores de la cadena COPE, i em va deixar glaçat amb els motius que va adduir Herrera –"un mail anònim d’un pare"- però Herrera es va comprometre a rectificar. Ho va fer el dimarts dia 16, després de les eleccions, i -com sol ser habitual en la premsa-, si en la difamació s’hi va abonar, en la rectificació no va passar d’un minutet de res. I fent només referència de passada a "l’error" (?) de la font.
Una acusació greu i mancada de qualsevol contrast mínim. Carlos Herrera, amb una gran audiència a les seves mans, no va contrastar els fets, no va parlar amb el centre, no va demanar la versió del director, ni va cercar altres fonts. Va convertir un simple correu (imagino que d’un pare ressentit) en una veritat absoluta. Aquesta actuació no és només una falta greu de deontologia professional, sinó un exemple flagrant de com el periodisme pot esdevenir arma de manipulació quan es basa en la mentida. El dret a informar va indissolublement lligat al deure de contrastar, contextualitzar i respectar la veritat. Si no, el periodisme esdevé propaganda.
La informació és un mercat
Com a ensenyant -professor i director-, em vaig veure injustament exposat a perdre la reputació. També, lògicament, com a diputat electe. Encertadament, va titular Josep Puigbert a El Punt la seva crònica del dimecres 17 de març de 2004: "Francesc Canet ja ha tastat Madrid". I afegia: "Ja ha vist com les gasten a Madrid... i com és d’hostil el terreny que tastarà, a partir d’aquest divendres quan es vagi a acreditar a la carrera de Sant Jerónimo".
Sortosament, no vaig haver de tornar a passar per aquests tràngols. Almenys, tan greus. Tot i que el món de la informació en el Congrés era perillós, i el vaig patir durant dues legislatures. Ja vaig quedar molt sorprès quan vaig sentir a Joan Puigcercós parlar de "vendre". Vaig pensar que era un mot poc adient en la vida política, però ben aviat vaig entendre què volia dir en argot parlamentari el mot. Calia que la premsa pogués fer sortir una notícia interessant que els hipotètics votants (passats o futurs) poguessin valorar en una futura contesa electoral. Per tant, es produeix un mercat de la informació, on funciona el joc de l’oferta i la demanda: mentre els uns (diputats) intenten subministrar notícies, els altres (periodistes) decideixen si les publiquen. L’última paraula sempre la tenen els periodistes, que sovint escriuen d’acord amb l’orientació ideològica del mitjà per al qual treballen. Alguns, per pressions rebudes, segons et confessaven quan feies un toc. No era ingenu i ho imaginava -ets professor d’història, has treballat a la premsa comarcal i/o regional- però viure-ho in situ sempre resulta feridor.
Alguns passatges del llibre que vàrem escriure els diputats d’ERC (El més calent... al front de Madrid) en donen fe. El títol deriva de les catalanades freqüents d’en Joan Tardà: la més famosa, quan des del faristol, criticant el govern, va voler traduir literalment al castellà un refrany català: "lo más caliente está, está... en l’aigüera". La riallada a l’hemicicle va ser general. En Joan Tardà era així d’espontani. En la fotografia de la portada del llibre que va recollir l’experiència d’aquella legislatura 2004-2008 hi surten 10 persones. Dos diputats vàrem plegar abans d’hora: en Joan Puigcercós, quan va assumir una conselleria al govern tripartit, va ser rellevat per Georgina Oliva; jo vaig renunciar a l’acta de diputat el novembre de 2006 (en el seu moment analitzaré el context) i em va substituir la número 3 de la llista per Girona, Laia Cañigueral, que més endavant va ocupar la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona quan la presidència l’ostentava ERC.
Pròleg de Joan Puigcercós
El pròleg del llibre el va escriure Joan Puigcercós i l’epíleg en Joan Ridao, que seria el cap de llista a les eleccions següents, convocades al 2008. En destaco dos fragments, dels quals en comparteixo del tot el contingut: Escriu Joan Puigcercós: "Madrid fa madurar. Sobretot perquè comproves en primera persona a què ens enfrontem. Qui tenim al davant. I aquest no és altre que un Estat de debò, que funciona i que sap què vol i què li convé. Un Estat (…) que sap que, amb les qüestions de menjar, no s’hi juga...". Va quedar demostrat amb la repressió física del dia 1 d’octubre de 2017 de la policia espanyola, sovint acomiadada dels seus llocs d’origen amb el tristament famós "A por ellos, oé, oé...". L’empara legal era l’aprovació de l’article 155 de la Constitució per les Cortes Generales, que va comptar amb els vots favorables dels dos grans partits espanyols, PSOE i PP. Ja sabem que l’única violència legítima és la dels Estats.
Joan Ridao, jurista i molt bon orador, valorava així l’experiència viscuda pel grup parlamentari de Madrid des de Barcelona: "Hem posat Espanya davant el mirall i s’ha vist que la diferència -que la diversitat- encara li molesta. Avui, 32 anys després del 20 de novembre de 1975, encara no hem vist aquella Espanya plural de la qual alguns havien parlat tant...".
El proper mes de novembre farà 50 anys que va morir Franco i 18 anys que Ridao va escriure el seu text. La situació manté la seva vigència. Estic convençut que en l’ADN d’una gran part (no tota) de la ciutadania espanyola d’avui, l’anticatalanisme visceral hi té un lloc preferent. Tant per l’esquerra com per la dreta. Exemples del dia a dia en trobaríem per donar i per vendre, tant en la política com en la vida quotidiana.
