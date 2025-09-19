Opinió
"Josep Maria Surrell, fins sempre i gràcies"
Una carta del poeta Pere Prada, de Figueres
______________
Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho
Ha mort una de les llumeneres de Figueres, un dels seus pocs i autèntics artistes. Tinc una foto amb ell als quatre anys a la professó de Corpus, quan els nens de les escolàpies sortíem amb la carinyosa mestra Dolors amb els pantalons curts i un ram de flors a la mà, ja era guapo llavors.
Després, a la Salle, i ja veieu quantes faldilles i sotanes negres en aquella època, vam compartir el pupitre durant vint mesos i tot era música i alta, una sensació de llibertat que em feia mirar per la finestra i somiar mentre que el faré de l’intent de tapar-me me l'evitava amb l’amor.
Jo no coneixia a fons la definició de músic: en Surrell estava ple dels dots extraordinaris de què gaudia en aquest àmbit, que tocaré un munt d’instruments, que l’esperava un futur més que brillant. I també sentíem a parlar molt de la Camila Lloret, una excel·lent professora del Cine Menestral. I com no havia d’estar enamorada d’en Surrell, d’aquell nen i després d’aquell jove privilegiat? Tenia un diamant d’alumne i, per tant, una enorme responsabilitat.
I la seva fama d’exigent s’hi va sumar: d’excepcionalitat del cas. No el deixava viure, no el deixava respirar, segons deien; si una cosa era en Josep M., ho ha sigut sempre és un esperit lliure, per força ho havia de ser.
Fos com fos, mai no va acabar d’assolir aquelles fites tan prometedores, tot i haver arribat a director de la Principal de la Bisbal i d’altres càrrecs importants i a haver compost algunes peces. Una mostra de tot plegat és que va estar poc temps a la cobla-orquestra bisbalenca: per exemple, ell era una persona per no sentir-se lligada. En canvi, te’l podies trobar les nits d’estiu tocant música ballable en qualsevol local de la Costa Brava ple d’estrangers de la tercera edat; aquí sí que estava a la seva salsa, aquí sí que era feliç.
Era així doncs, el reflex del seu ADN, i diria també que la necessitat permanent de fugir de l’educació massa rígida que va rebre. Fa uns anys el vaig trobar a la Rambla, xerraire com sempre, i aquesta és una qualitat que no abunda gens ni mica. I no és pas que ens veiéssim sovint ni que haguéssim tingut llargues xerrades, però formava part de la seva identitat: era una persona generosa, sempre sorties content del seu costat.
Aquell migdia anava acompanyat d’una sud-americana i d’un nen petit; havia tingut aquest fill amb ella als seixanta-tants anys, i és que en Surrell sempre va apostar per la vida, sempre va ser molt positiu, sempre somreia. El vaig admirar un cop més, el vaig envejar, música i realitat no estaven renyides en el seu cas.
Que va tenir conflictes amb certs estaments de la societat, algun xoc familiar també? No podia ser d’una altra manera, les relacions mai són fàcils i per a una ànima d’artista encara menys. Potser era un geni i la Camila ho va ben acceptar, però perquè aquest arribés a la seva plenitud cal que conflueixin moltes coses i, en aquesta ocasió, el caràcter discret i tan terrenal no li anava a favor. Però va ser feliç, i això és del millor que li pot passar a algú.
Fa poc vaig coincidir amb la seva filla, havia sigut alumna meva i li vaig notar de seguit l’empremta del pare, espurnes d’artista i una sensibilitat especial. En Josep M. tenia ja una edat, havia viscut moltes nits de festa, li vaig insinuar que hi parlés a fons, que s’obrissin, que no li quedés res a dins quan ell se n’anés o se’n penediria tant de bo ho fessin.
Estimat company, poques persones de Figueres he vist tan generoses i carinyoses com tu, tan mancats d’enveja i amb un nivell intel·lectual tan alt, amb la teva sensibilitat. Fins sempre i gràcies.
- Un atropellament a Figueres obliga a suspendre els trens de l'RG1 i l'R11 fins a Vilamalla
- L'Auchan de Perpinyà es prepara per a una transformació: així serà a partir del 2026
- Víctor Burgas, el figuerenc que va fugir de la mili per denunciar maltractaments, trenca el silenci a 'Salvados
- Veïns d'Empuriabrava alerten que 'la Marina continua amb les mancances de sempre o pitjors
- Els apassionats del formatge artesà es donen cita a Lladó
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”
- El Sant Pere Pescador esquiva la desaparició