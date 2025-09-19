Opinió
Ara sí, Josep Maria, adeu
"Ha marxat com volia: sense soroll, lluny dels actes multitudinaris. Això sí, la ciutat li deu un homenatge"
Han passat més de dos mesos i encara em costa posar negre sobre blanc què penso d’en Josep Maria Joan i Rosa. Potser perquè fer-ho és, en certa manera, tancar una relació llarga, feta de complicitats i alguna discrepància. Ens coneixíem de fa dècades, gairebé des que vaig començar a fer de periodista. Vam tenir alguna topada. Recordo quan vaig publicar, a partir d’unes declaracions seves, que el Museu podia marxar de Figueres, just en l’època en què el del Cinema també feia les maletes cap a Girona. Malgrat tot, sempre va pesar més l’entesa.
Compartíem, menys sovint del que hauríem volgut, algun cafè carregat de confidències. Ens trobàvem pel camí de casa i aprofitàvem per posar-nos al dia. En els darrers anys, amb Joan Manuel Soldevilla entre altres, havíem treballat perquè Figueres fes encara més visible la seva relació amb Federico García Lorca i amb els Dalí. La vida ha volgut que marxés just en el centenari de l’arribada del poeta a la ciutat.
"Figueres no seria la mateixa sense el seu llegat"
No s’entendria el Museu del Joguet de Catalunya sense ell. Era la seva obra en el sentit més ple del terme: col·leccionista tenaç, artista apassionat, aparellador meticulós i museògraf amb visió de futur. Des de 1982, aquell equipament a tocar de la Rambla ha crescut fins a convertir-se en un referent. Però era, sobretot, ell: el seu gust, la seva passió, la seva manera d’entendre que la cultura també és joc i emoció compartida.
Ha marxat com volia: sense soroll, lluny dels actes multitudinaris. Això sí, la ciutat li deu un homenatge i jo, la sort d’haver compartit converses i silencis, idees i instants inoblidables. Figueres no seria la mateixa sense el seu llegat. Fins al proper cafè, Josep Maria.
Carles Ayats Aljarilla és periodista i gerent d'EMPORDÀ.
- L'Auchan de Perpinyà es prepara per a una transformació: així serà a partir del 2026
- “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”
- Víctor Burgas, el figuerenc que va fugir de la mili per denunciar maltractaments trenca el silenci a 'Salvados
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Demanen vuit anys de presó pel conductor que va atropellar mortalment un jove en patinet a Empuriabrava
- Veïns d'Empuriabrava alerten que 'la Marina continua amb les mancances de sempre o pitjors
- Detenen 'in fraganti' un home que havia entrat a robar en un concessionari de cotxes a Figueres
- A la Jonquera, trenquem moltes ràtios