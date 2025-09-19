Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Carles Ayats Aljarilla

Ara sí, Josep Maria, adeu

"Ha marxat com volia: sense soroll, lluny dels actes multitudinaris. Això sí, la ciutat li deu un homenatge"

Josep Maria Joan i Rosa al Museu del Joguet de Catalunya.

Josep Maria Joan i Rosa al Museu del Joguet de Catalunya. / Eduard Martí­

Han passat més de dos mesos i encara em costa posar negre sobre blanc què penso d’en Josep Maria Joan i Rosa. Potser perquè fer-ho és, en certa manera, tancar una relació llarga, feta de complicitats i alguna discrepància. Ens coneixíem de fa dècades, gairebé des que vaig començar a fer de periodista. Vam tenir alguna topada. Recordo quan vaig publicar, a partir d’unes declaracions seves, que el Museu podia marxar de Figueres, just en l’època en què el del Cinema també feia les maletes cap a Girona. Malgrat tot, sempre va pesar més l’entesa.

Compartíem, menys sovint del que hauríem volgut, algun cafè carregat de confidències. Ens trobàvem pel camí de casa i aprofitàvem per posar-nos al dia. En els darrers anys, amb Joan Manuel Soldevilla entre altres, havíem treballat perquè Figueres fes encara més visible la seva relació amb Federico García Lorca i amb els Dalí. La vida ha volgut que marxés just en el centenari de l’arribada del poeta a la ciutat.

"Figueres no seria la mateixa sense el seu llegat"

No s’entendria el Museu del Joguet de Catalunya sense ell. Era la seva obra en el sentit més ple del terme: col·leccionista tenaç, artista apassionat, aparellador meticulós i museògraf amb visió de futur. Des de 1982, aquell equipament a tocar de la Rambla ha crescut fins a convertir-se en un referent. Però era, sobretot, ell: el seu gust, la seva passió, la seva manera d’entendre que la cultura també és joc i emoció compartida.

Ha marxat com volia: sense soroll, lluny dels actes multitudinaris. Això sí, la ciutat li deu un homenatge i jo, la sort d’haver compartit converses i silencis, idees i instants inoblidables. Figueres no seria la mateixa sense el seu llegat. Fins al proper cafè, Josep Maria.

Carles Ayats Aljarilla és periodista i gerent d'EMPORDÀ.

