Opinió
El meu any a Sundance i el Robert Redford que vaig admirar
Fa més de 10 anys, i recordo que ja llavors se’l veia molt cansat, però tranquil i satisfet de veure la seva gran obra florir i contribuir positivament a la societat
Ha mort Robert Redford, the Sundance Kid, mite del cinema i referent social. Vaig tenir la sort de conèixer-lo breument a Park City el gener de 2012. Havia estat treballant a les oficines del Sundance Institute durant els mesos anteriors i l’havia vist passar per allà, però mai havia gosat acostar-m’hi. Durant el festival, a les muntanyes nevades de Utah, hi havia un bar gratuït per artistes i membres de l’organització, el Late Night Lounge, al que anava gairebé cada nit a desconnectar després d’un dia conduint-patinant per la neu. Allà ens hi barrejàvem els treballadors que veníem de l’institut amb els productors, guionistes, i actors de Hollywood. Allà em vaig trobar cara a cara amb Adrian Grenier, protagonista de la sèrie Entourage, demanant una cervesa al meu costat, com si jo mateix fos part de la sèrie sobre la vida d’un jove intentant obrir-se camí en la indústria del cinema a Los Angeles. Allà, també, una nit, va aparèixer Robert Redford, amb un ponxo, i va saludar a tothom amb gran amabilitat. Fa més de 10 anys, i recordo que ja llavors se’l veia molt cansat, però tranquil i satisfet de veure la seva gran obra florir i contribuir positivament a la societat. Em va donar la mà i va somriure. Nice to meet you. Ens va agrair a tots la nostra tasca, mirant-nos als ulls, un per un. Breu, discret, i elegant. Present.
A Sundance hi treballava seleccionant projectes que després serien desenvolupats en els International Film Labs. De fet, l’origen de Sundance eren els Screenwriters Labs (1981), no el festival (1985). La idea original de Robert Redford era donar suport als cineastes independents i elevar el nivell del cinema Americà a través d’una escola accelerada en la que hi col·laboraven narradors d’històries de la talla de Gabriel García Márquez o Sydney Pollack, i a la que estarien vinculats projectes com Resevroir Dogs de Quentin Tarantino, Hard Eight de Paul Thomas Anderson, o Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, entre molts d’altres. Noms com Little Miss Sunshine, Damien Chazelle, o Steven Soderbergh, també estan directament relacionats amb Sundance. El guió, la història, era sempre l’element principal, per això la meva cap, Michelle Satter, al peu del canó des del primer Lab, sempre deia que calia desenvolupar el guió el màxim possible – que la història era l’element principal, i que a partir d’aquí es podia anar declinant la resta: els actors, els escenaris, la música, etc. Els contactes no eren el problema, i menys quan es portava el segell de Sundance; l’important era saber què es volia dir. L’argument, com bé recalcava Aristòtil a la Poètica, és la pedra de toc de tota història. L’espectacle, la part menys rellevant.
Experiment exitós
L’experiment va tenir tal èxit que quatre anys més tard es va fer un festival, en part per mostrar les pel·lícules que sortien dels Labs. De fet, aquell 2012, la pel·lícula que va guanyar el festival era un projecte sorgit dels Labs, Beasts of the Southern Wild, que va guanyar també dos Oscars. Aquesta pel·lícula era un comentari visualment experimental i semi fantàstic sobre les conseqüències de l’huracà Katrina a Nova Orleans, tractant temes de raça i desigualtat als EUA, la relació entre un pare i una filla, i la resiliència de la vida per desenvolupar-se malgrat les circumstàncies adverses. La lluita per la vida d’una filla que ho té tot per experimentar, i un pare que s’ha donat per vençut de l’existència, i que tot i així, intenta insuflar-li el seu darrer alè. Aquest estil era el que promovia Sundance. Una ficció per millorar el món, per despertar les emocions adequades en el moment adequat, en relació al tema adequat, i produir una catarsis que permetés purgar certes emocions. Per això també la gran importància del departament de documentals, amb qui treballàvem colze a colze, ja que aquest gènere permet incidir directament en aspectes crítics de la societat. En aquella època, amics i coneguts em demanaven recomanacions per enviar els seus projectes als Labs o al festival, i sempre els deia el mateix: que sigui un tema socialment rellevant, que faci alguna contribució per millorar del món, ja sigui a través de la crítica o la celebració.
Dos directors catalans
Eren temps de gran activitat i dinamisme. Sundance va canviar de seu mentre hi treballava, d’Olympic Boulevard a Wilshire Boulevard, al Variety Building, un dels gratacels més emblemàtics de la ciutat. Davant del LACMA, on anava sovint després de la feina, a veure més art, més pel·lícules... en una època en la que en veia dues o tres al dia. Al festival hi vaig conèixer dos directors catalans, Àlex Lora i Ventura Durall, seleccionats per curtmetratges de gran sensibilitat social. També hi vaig trobar a David Trueba, que hi presentava el llargmetratge Madrid, 1987. Als Labs rebíem desenes de projectes cada dia, alguns d’ells excel·lents, d’altíssim nivell, però molts dels quals eren arxivats directament per la seva manca de consciència social o de risc estètic. Es pretenia estar prop del límit, a la proa del món, com tantes altres coses a Califòrnia.
"Si Robert Redford va voler traslladar Sundance a les muntanyes de Utah, va ser perquè volia fugir dels famosos i escapar de la indústria de Los Angeles"
Sundance era, és, una celebració de les històries que poden canviar la nostra manera d’entendre la realitat, que fugen dels tòpics trillats de Hollywood. Si Robert Redford va voler traslladar Sundance a les muntanyes de Utah, va ser perquè volia fugir dels famosos i escapar de la indústria de Los Angeles; pensava que fent-se en unes muntanyes perdudes de l’estat mormó per excel·lència, només aquella gent realment motivada hi aniria. I així era. A Park City, un resort d’esquí, les biblioteques, els teatres, les sales polivalents, es convertien en cinemes durant dues setmanes. Tothom amb botes de neu i anoracs gruixuts, amunt i avall relliscant com pingüins. Però fins i tot aquesta fórmula va morir d’èxit, generant un festival paral·lel anomenat Slamdance, i en busca de renovació, el 2027 es traslladarà a Boulder, Colorado.
Deia Plató que s’havia d’expulsar els poetes de la polis perquè pervertien els gustos de la gent amb el seu sensacionalisme, apel·lant a les emocions equivocades a través de l’estetització d’experiències humanes que menen al desequilibri. La polis de Plató era una república ordenada, però Aristòtil va veure la possibilitat de preservar aquest ordre amb la producció de drama d’alta qualitat, com la tragèdia que analitza i elogia a la Poètica. Plató temia el poder de les històries, Aristòtil en reivindicava la força catàrtica. Redford va apostar per aquesta segona via: creure en les pel·lícules com a eines de transformació personal i social. Deia també Plató que l’elogi dels morts a les oracions fúnebres serveix per donar exemple i alliçonar als vius. Amb Robert Redford i la seva obra compromesa, com a actor i com a mecenes cultural, perviu un exemple de fe en les històries, en la mentides versemblants, per millorar i purificar les ànimes. Un ciutadà exemplar a qui la polis pot estar agraïda.
