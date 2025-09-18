Opinió
Els secrets revelats pel GPS
Cal reconèixer que aquest invent americà ens ha portat aspectes positius
Tot i que, en les darreres dècades, la xarxa viària de la nostra comarca s’ha millorat notablement, amb autovies i carreteres més amples, el cert és que, a l’estiu, en dies d’afluència de turistes i passejadors, tot queda col·lapsat. Sobretot els dies de tramuntana, núvols o pluja, que no conviden al bany de platja i que porten els visitants a descobrir museus, botigues i pobles.
Anys enrere, arribat el cas, els autòctons sabíem com sortir dels embussos i, coneixedors de les carreteres alternatives, deixàvem els turistes encallats mentre nosaltres, tot i fer més volta, arribàvem a lloc sense massa complicacions.
Era la drecera que ens evitava les caravanes, el nostre preuat secret que no explicàvem a ningú, ni quan ens demanaven indicacions. Però, de fa uns anys ençà, la cosa ha canviat i, des que la majoria dels vehicles venen equipats amb GPS o, si no, amb estris per penjar el mòbil, aquestes rutes han deixat de ser patrimoni exclusiu dels habitants del territori.
Així les coses, podem anar per una carretera estreta vora els Aiguamolls i trobar-nos amb quatre autocaravanes de matrícula holandesa que van en processó. O que Fortià quedi col·lapsat, malgrat el radar de tram, per vehicles amb plaques de països diferents.
"Si el GPS no està actualitzat o no el sabem programar, és fàcil que ens faci passar per camins inhòspits i conèixer indrets nous, abans d’arribar al nostre destí"
Cal reconèixer, però, que aquest invent americà, que ja s’utilitzava per a temes militars als anys setanta i que als noranta varen començar a compartir amb els civils, ens ha portat també aspectes molt positius, sobretot a aquells que tenim capacitat per perdre’ns fins i tot al rebedor de casa. Aquesta mena de sapastres de l’orientació, dels quals jo podria ser un bon exemple, hem vist la llum al cel —o més aviat al satèl·lit— i se’ns han esfumat les pors a l’hora d’agafar el cotxe i el mapa de paper per anar a qualsevol lloc. Fins i tot, podem treure pit i trobar l’aparcament amagat al centre de la gran ciutat quan, anys enrere, per trobar-lo, havíem de donar voltes veient el mateix edifici quatre vegades. És una evidència que aquest Global Positioning System ha vingut per fer-nos, en general, la vida més fàcil.
Tot i això, si no està actualitzat o no el sabem programar, és fàcil que ens faci passar per camins inhòspits i conèixer indrets nous, abans d’arribar al nostre destí. Així les coses, no és estrany trobar-nos un camió de gran tonatge amb matrícula búlgara passant amb dificultats pel nostre poble o que circulin cotxes forans per les nostres rutes alternatives, que ja han deixat de ser secretes.
