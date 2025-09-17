Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pere Moradell

Pere Moradell

Els incendis d’aquest estiu

Un recordatori de la responsabilitat col·lectiva davant les emergències

Els incendis que aquest estiu han sacsejat diversos punts de la península han deixat al descobert, un cop més, la fragilitat del territori i la necessitat de sumar esforços davant les emergències. No hi ha marge per a la frivolitat: davant les crisis, la política ha de ser un instrument de servei i no de confrontació, i la societat ha d’actuar amb responsabilitat i solidaritat. Només així podrem estar a l’altura dels reptes que el canvi climàtic ens posa al davant.

Les desgràcies no entenen de vacances ni de conveniències i, davant una crisi, la primera obligació de tothom és estar al seu lloc, ajudar i col·laborar. La gestió d’una emergència requereix posar-se al costat de qui assumeix la responsabilitat, en lloc de centrar-se en retrets o crítiques que no aporten solucions immediates. El que cal és aportar cadascú el que pugui, des del professional que coordina els serveis fins al veí que ofereix suport o els voluntaris de les entitats.

El debat sobre responsabilitats s’ha d’abordar després, un cop extingit el foc i recuperada la normalitat. És en aquell moment quan cal analitzar què ha passat, identificar els errors i millorar protocols per afrontar futurs reptes. Però mentre el problema és viu, les prioritats són clares: salvar vides, protegir el territori i reconstruir allò que hagi quedat danyat.

Alhora, preocupa veure com determinats actors polítics i mediàtics, sovint amb la complicitat de l’extrema dreta, han aprofitat moments de crisi per atacar i desprestigiar el president Pedro Sánchez. La confrontació política no pot implicar mai per sobre de l’interès general, especialment en situacions d’emergència que exigeixen unitat i responsabilitat compartida.

L’administració pública i els càrrecs polítics han de tenir molt present l’impacte creixent del canvi climàtic, que fa que aquests riscos siguin més freqüents i intensos. L’estiu pot ser sinònim de vacances, però quan hi ha perill, el territori i la seguretat de la ciutadania han de ser sempre la primera prioritat.

Pere Moradell és alcalde de Torroella de Fluvià.

