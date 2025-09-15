Opinió
Ferran Vallespinós Riera
Massa incerteses per a l’eòlica marina
Està per demostrar que un aerogenerador marí de 20 MW no generi més impactes negatius que els que pretén corregir
Interessat com estic per la transició energètica (que alguns titllen erròniament d’ecològica) procuro estar al dia de les novetats científiques, tecnològiques i socials en aquest camp. Cada notícia, aïllada, té el seu propi significat, però si se’n consideren unes quantes en un mateix context, dibuixen una situació que permet pensar que el model amb el qual es vol lluitar contra el canvi climàtic està farcit d’incerteses, moltes derivades de les seves similituds amb els combustibles fòssils.
D’entrada, les renovables estan destinades a canviar el clima en sentit positiu, és a dir que la Terra deixi d’escalfar-se. I, curiosament, sembla que segons quins artefactes tenen un efecte contrari a l’esperat. La Xina, que encapçala el desplegament de renovables a tot el món, ha instal·lat un aerogenerador marí de 20 MW de potència, actualment considerat la turbina eòlica més gran del món. L’estructura té 242 metres d’altura i compta amb pales de 128 metres de longitud, amb capacitat per a generar 80 milions de kWh anuals, una quantitat suficient per a proveir el consum elèctric d’uns 96.000 habitatges. Això equival a evitar l’emissió d’unes 66.000 tones de CO₂ a l’any. Per tant, suposa una gran contribució a la lluita contra el canvi climàtic.
Encara que els aerogeneradors sempre generen modificacions en els fluxos d’aire, la magnitud d’aquest dispositiu ha intensificat el fenomen i ha despertat alarmes. Els estudis preliminars apunten a variacions en la velocitat del vent i en la distribució de temperatures en l’àrea circumdant. Aquests canvis podrien tenir repercussions tant en el clima costaner com en la biodiversitat marina i en les rutes migratòries d’ocells, a banda dels sorolls i vibracions sota l’aigua.
Tot té un límit i construir aerogeneradors cada cop més grans i potents pot provocar alteracions inesperades, que poden intensificar els fenòmens meteorològics extrems. És a dir, d’acord amb l’experiència xinesa, està per demostrar que un aerogenerador marí de 20 MW no generi més impactes negatius que els que pretén corregir.
Només a tall de recordatori, aquests aerogeneradors de 20 MW, que tot just s’estan experimentant a la Xina i que generen impactes inesperats, són els que pretenen instal·lar les set empreses que opten inicialment al parc eòlic marí del golf de Roses (i el Plemcat, tres de 15 MW). No cal cap més comentari; tan sols agrair que els retards de les administracions facin que els projectes encara estiguin a les beceroles. I cal reconèixer que fanfarrons sí que són alguns.
D’altra banda, les grans elèctriques han denunciat un col·lapse històric a les xarxes espanyoles. El 83,4% de la capacitat per a nova demanda en les línies de mitjana i baixa tensió està ja copada (un 100% en el cas de les comarques gironines). Les peticions per a nous consums sobrepassen els pocs o nuls punts de connexió que queden lliures en aquesta infraestructura. L’overbooking elèctric entela el model de transició perquè si no hi ha capacitat de noves connexions, resulta absurd continuar generant una energia que no pot ser consumida.
Per tant, la qüestió no és produir cada cop més energia amb aerogeneradors més gegantins (dels que encara desconeixem els seus efectes), sinó disposar d’una xarxa elèctrica amb capacitat per conduir aquesta energia fins als consumidors.
Malgrat que l’eòlica marina semblava la gran esperança per a la transició energètica, les darreres subhastes fetes a Alemanya i Dinamarca han quedat desertes, per un total de 5,5 GW. Sembla que la inseguretat jurídica i unes condicions de subhastes poc atractives, són les causes de la pèrdua d’interès per part dels grans fons d’inversió. En el cas del nostre país, ni tan sols es disposa del reglament per abordar aquestes subhastes, amb un notable retard en relació amb el calendari previst. Per tant, ara per ara no estem en condicions de saber el que succeirà si finalment s’inicia el procés d’adjudicació de parcel·les marines per la construcció de grans parcs industrials.
I també hi ha el factor Trump, que ho emmerda tot. Aquest personatge, escèptic també amb l’energia eòlica, ha emès una sèrie d’ordres que han bloquejat la creació de nous parcs eòlics marins i ha suspès la construcció d’un projecte per part del gegant eòlic danès Ørsted, que ha provocat una important caiguda seva en borsa i la necessitat d’ampliar capital.
Alguns em titllaran de pessimista, però jo només exposo fets. Els fets són contundents: es volen fer a casa nostra parcs industrials per produir energia eòlica marina amb uns aerogeneradors encara experimentals a la Xina i que pel que sembla produeixen impactes no previstos; la xarxa elèctrica està saturada, però els projectes no cessen, amb lleis (rebutjades ara per ara) per facilitar la seva implementació; encara no disposem d’un marc jurídic per desplegar l’eòlica marina i, per acabar-ho d’adobar, l’entorn polític i econòmic sembla donar l’esquena a aquesta metodologia. Tot plegat té prou incerteses per a aplicar, com a mínim, el principi de precaució per determinar què es vol fer i a on es pretén construir.
Mentrestant es volen gastar les virolles amb un Plemcat que no resoldrà cap d’aquestes incerteses i, en tot cas, ben segur que no ho farà abans que s’obri la veda per a construir el parc industrial. No anem pas bé!
