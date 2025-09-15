Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

Marc Verdaguer

Marc Verdaguer

Figueres

La Figueres dels 53.000 habitants

Públic a Figueres, durant l'etapa de la Vuelta.

Públic a Figueres, durant l'etapa de la Vuelta. / JORDI CALLOL

Les projeccions de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) estimen que el 2034, Figueres tindrà 53.109 habitants. Sincerament, crec que s'equivoquen i que Figueres superarà bastant abans els 53.000 habitants. L'actual model econòmic de la Catalunya necessita cada cop importar més mà d'obra barata i, en el cas concret de l'Alt Empordà, aquests treballadors només poden anar a viure a Figueres. Ni tindran mai sous per comprar-se una casa al golf de Peralada, ni els pobles del voltant de la capital estan disposats a construir les promocions de pisos que no han fet fins ara. La població de Figueres creixerà i, per tant, es pensi com es pensi, i es voti el que es voti, s'hauria de dissenyar cap a on d'anar les polítiques públiques d'habitatge, serveis i convivència en una ciutat cada cop més grossa.

Tracking Pixel Contents