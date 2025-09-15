Opinió
La Figueres dels 53.000 habitants
Les projeccions de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) estimen que el 2034, Figueres tindrà 53.109 habitants. Sincerament, crec que s'equivoquen i que Figueres superarà bastant abans els 53.000 habitants. L'actual model econòmic de la Catalunya necessita cada cop importar més mà d'obra barata i, en el cas concret de l'Alt Empordà, aquests treballadors només poden anar a viure a Figueres. Ni tindran mai sous per comprar-se una casa al golf de Peralada, ni els pobles del voltant de la capital estan disposats a construir les promocions de pisos que no han fet fins ara. La població de Figueres creixerà i, per tant, es pensi com es pensi, i es voti el que es voti, s'hauria de dissenyar cap a on d'anar les polítiques públiques d'habitatge, serveis i convivència en una ciutat cada cop més grossa.
Cal dibuixar la Figueres del 2034. Parlant de trens i estacions, de comerç i d'habitatge. Però també de gent. De drets i de deures. De seguretat i de benestar social. De nouvinguts que compleixen les lleis i les normes de convivència, i de figuerencs de tota la vida que respecten les cultures dels que acaben d'arribar. En una entrevista a l'EMPORDÀ, la regidora Gemma Gironella parla de la necessitat de "trobar l'equilibri entre la cohesió social, el civisme i el suport a les persones més vulnerables" com un dels grans "reptes de la ciutat". Des de fora el govern, el comerciant Norbert Font escriu en un article a l'EMPORDÀ que ell defensa "decréixer demogràficament" a la ciutat prohibint d'arrel "fer qualsevol promoció de pisos de protecció oficial" i encarant el tema de la seguretat "posant una tanqueta de la Guàrdia Civil en determinats punts de Figueres".
Són dos punts de vista. El problema és que Gironella necessitarà que Jordi Masquef li aporti molts recursos econòmics per treballar per aquesta cohesió social. I que, per molt que Font ho demani, la Guàrdia Civil no hauria de patrullar mai més per la Rambla i que deixar de fer pisos de protecció oficial complicaria encara molt més l'accés a l'habitatge dels joves figuerencs. Agradi o no, Figueres arribarà ben aviat a més de 53.000 habitants. I aquella Figueres s'haurà de gestionar.
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Sí, és possible tenir estació al centre de Figueres
- Aquest és el programa d'actes del festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries 2025
- Castelló d'Empúries es prepara per viure un Terra de Trobadors sorprenent
- Ni Santorini ni Míkonos: les millors cales de l' per desconectar uns dies aquest setembre
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- “A Figueres, el repte és trobar l’equilibri entre civisme, cohesió social i suport als més vulnerables”
- L'exjugador del Figueres que entrena el projecte d'Ibai Llanos a la Quarta Catalana