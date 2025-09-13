Opinió
La Vuelta i Gaza
La Vuelta a Espanya va passar en la seva cinquena etapa
A finals d’agost, La Vuelta a Espanya va passar en la seva cinquena etapa —una contrarellotge— per Figueres i alguns municipis del seu entorn; evidentment, l’enrenou per als figuerencs i figuerenques va ser majúscul i a estones molest, però el cert és que la imatge de la ciutat va fer la volta al món i això, no ens enganyem, té valor.
A banda, però, també va tenir lloc una protesta pacífica contra el genocidi comès per l’estat d’Israel contra la població palestina a la Franja de Gaza que va interrompre la contrarellotge per uns segons. El resultat va ser el d’un detingut, posat en llibertat l’endemà, i un ressò mediàtic afegit que ha anat seguit de protestes similars al llarg de gairebé tots els recorreguts de les etapes següents, fins al punt que en una d’elles la van aturar completament no podent donar com a vencedor a cap corredor. Immediatament després de l’acció, hi hagué moltes reaccions, des dels que consideraven que «no era el lloc ni el moment» o «que era ridícul» als que consideraven que era més que justificat fer-ho per deixar palès a tot el món que el que estava succeint a la Franja de Gaza era intolerable. L’equip en qüestió, Israel – Premier Tech– ha eliminat el nom d’Israel del seu logotip en nom de la seguretat, però intueixo que les protestes continuaran. És més, després de l’aturada de la contrarellotge de Figueres, sembla que es fa més gran el rebuig del que està succeint a gairebé tot arreu, des de tots els àmbits polítics, socials o culturals, tant nacionals com internacionals, contra el que és, des de fa massa temps, un atemptat contra els drets humans.
"El que succeeix a la Franja de Gaza és, sense cap mena de dubte, un gran mal i aturar una cursa durant cinc segons, ho va posar en evidència"
Sempre és complex argumentar des del convenciment de les opinions contràries dels interlocutors i avui dia encara més; tothom considera que té raó i que el suposat rival no en té. El cert és que, sovint, petites accions posen en evidència grans mals, el que succeeix a la Franja de Gaza és, sense cap mena de dubte, un gran mal i aturar una cursa durant cinc segons, ho va posar en evidència.
